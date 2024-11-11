بعد الجدل.. شيرين رضا تعلّق على إطلالتها النارية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بكامل أناقتها بفستانٍ باللون الأحمر طويل ومكشوف الكتفين، بإطلالةٍ شبابيةٍ لفتت الأنظار، ووضعت أحمر شفاه ومكياجاً يبرز جمالها الآسر.

وعلَّقت شيرين على الصور بكلمات أثارت الجدل بين متابعيها ما بين متسائل عن سبب التعليق، ومعجب بإطلالتها الجميلة، حيث علّقت على الصور قائلةً: “أشعر بالجرأة والجمال، وارتداء اللون الأحمر لمواجهة هذا العالم”.

يُذكر أنه يُعرض حالياً لشيرين رضا فيلم “وداعاً حمدي” والذي يحقق نجاحاً كبيراً منذ عرضه، وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي، ويجمع بين المواقف الكوميدية والمشاعر الدرامية العميقة.

والفيلم هو بطولة: شيرين رضا وبيومي فؤاد وإنجي المقدّم، وعدد كبير من نجوم الكوميديا، ومن تأليف السيد عبد النبي وإخراج محمود زهران.

من ناحية أخرى، تنتظر شيرين رضا عرض فيلم “الملحد”، وهو بطولة: أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، الراحل مصطفى درويش، وعدد من ضيوف الشرف بينهم هشام عاشور.