أمل عرفة تتحدث عن ابنيتها.. وهذا ما قالته عن علاقتها بطليقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة أمل عرفة خلال استضافتها في برنامج “إخلاء زميل” عبر قناة باسم ياخور على اليوتيوب عن حياتها اليومية والعائلية وعن تفاصيل خاصة في مسيرتها الفنية.

وردّت أمل على الأسئلة كما لو أنها في تحقيق رسمي تطبيقاً لفكرة البرنامج، وتحدثت عن علاقتها المميّزة التي تجمعها بابنتيها سلمى ومريم ووالدهما الفنان عبد المنعم عمايري، واصفة إياه بأنه جزء من العائلة، رغم انفصالهما منذ سنوات. وقالت النجمة السورية خلال اللقاء: “بناتي جزء مهم من حياتي، وأحاول أن أسعدهما بكل الوسائل. نحن متقاربون في كل شيء حتى في الشكل والحجم، إذ نتبادل الملابس كأننا أصدقاء”.

وتطرقت أيضاً إلى حياتها قبل الزواج، إذ استرجعت ذكريات نصيحة والدها لها بالتسجيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد دربها الراحل طلحت حمدي. وأضافت: “تقدمت للامتحان ونلت المرتبة الأولى واتمنى لو بامكاني استرجاع شهر واحد من تلك المرحلة”.

واعترفت أمل بأنها لم تكن تتخيل يوماً أنها ستربي كلباً في منزلها، حتى بدأت ابنتها تلح عليها لشراء كلب صغير، وقالت بعفوية: “في البداية رفضت، وقلت لابنتي إنها يمكنها تربية الكلب عندما تكبر ويصبح لديها منزلها الخاص. وبعد فترة، رأيت صورة كلب جميل على الإنترنت، فطلبته لكي أسعدها”، مشيرة “الأسبوع الأول كان صعباً بسبب وجود الكلب في المنزل، لكن بعد فترة نشأت بيننا صداقة قوية”.

وعبر عن سعادتها بهذه الخطوة، وقالت: “أندم على كل حياتي التي مرت دون أن يكون لدي كلب في المنزل. الكلب الصديق أفضل من الصديق الكلب، وهو وفيّ ولا يطلب شيئاً ولا يعاتبك أو يوجه إليك الملاحظات”.

وعن رأيها في الدراما العربية المعربة المنتشرة منذ فترة، أكدت أمل أنها “مسلية ولطيفة، لكن إذا عرض عليّ العمل في مسلسل معرب، فسأقيّم المسلسل الأصلي أولاً، ثم ادرس التفاصيل قبل اتخاذ هذا القرار”.