تامر حسني يدعم شباب مصر.. نظّارة تساعد المكفوفين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم المصري تامر حسني فيديو لفتى مصريّ قدّم ابتكاراً لنظّارة تساعد المكفوفين في حياتهم اليومية. الفيديو الذي نشره الفتى في حسابه عبر “تيك توك”، تبنّاه حسني وشاركه مع جمهوره في حسابه عبر “إنستغرام”، مشيداً بإبداعات الشباب المصري.

الفتى المصري شرح تفاصيل ابتكاره الذي من شأنه مساعدة المكفوفين، وذلك من خلال اعتماد جهاز إنذار موجود في النظّارة يحذّر الشخص عبر صوت تنبيهيّ قبل الاصطدام بما هو أمامه.

وعلّق حسني على فيديو الفتى: “يا مصر، الولد الصغير العبقري ده مصري عربي، أنا أول مرّة أشوفه لو هو بجدّ كده وبيخترع بإمكانياته البسيطة هذه، علينا جميعاً أن نساعده، ويجب أن يصل مجهوده إلى كبار المسؤولين، فهذه ثروة قومية”.

واعتبر حسني في تعليقه، أنه إذا توافرت الإمكانات لهذا الفتى فسيغدو مخترعاً كبيراً. مشيراً إلى اطلاعه على حساب الفتى، والذي كشف أنّ هذا الاختراع ليس الأول له.

وتمنّى حسني النجاح والتفوق للفتى المخترع، قائلاً: “ربنا يكرمك يا ابني وتحقق كل أحلامك، يا رب صوتي يوصل للمسؤولين الكبار ويتبنوا العبقري”.