دنيا سمير غانم تشيد بفيلم “الهوى سلطان”.. وهذا رأيها بأداء منة شلبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” بوستر فيلم “الهوى سلطان” وجهت من خلاله رسالة لبطلة العمل الفنانة منة شلبي، مشيدة بالفيلم ودورها فيه.

قالت دنيا في رسالتها: “فيلم حلو جدًا استمتعت بيه وبكل فريق العمل، منة شلبي خطيرة وفظيعة وقمر ما شاء الله كالعادة”.

من ناحية أخرى تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها “روكي الغلابة”، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد خلاله شخصية البودي غارد الخاص برجل أعمال يجسده محمد ممدوح، ما يصنع العديد من المواقف الكوميدية، ويشارككهكا البطولة الفنان محمد ثروت، كما يعتمد العمل على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد سعد، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

يُذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما كان فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحي، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

بينما كان آخر أعمالها في الدراما مسلسل “جت سليمة” وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التلفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.