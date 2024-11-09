رسالة حب وامتنان من شيرين عبد الوهاب في مناسبة خاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كتبت الفنانة شيرين عبد الوهاب على حسابها الخاص بـ”X” رسالة خاصة وجهتها إلى مدير أعمالها وصديقها إيهاب، تهنئه فيها بعيد ميلاده.

كتبت شيرين قائلة: “أول مرة في حياتي حد يكون مسئول عن شغلي.. ويكون مسؤول عن حياتي بجد أكتر من ابن وأخ وصديق كل سنة وأنت طيب يا إيهاب، يا ابني يا صاحبي يا مدير أعمالي ياللي وشك سعد عليا ياللي معرفناش الأمان غير لما بقيت أنت حوالينا”.

تابعت: “أنا بحبك أنا ومريم وهنا وربنا يخليك لينا وتفضل دائمًا في حياتنا، مش مدير أعمال أنت ابني وأخويا وصاحبي وبإذن الله السنة اللي جاية أكون بغني في فرحك ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تستاهلك أنت حبيبي وروحي”.

يُذكر أن شيرين عبدالوهاب تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في مدينة الكويت، ويترقب الجمهور طرح تذاكر الحفل خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى فاجأ صناع فيلم “الهوى سلطان” جمهور شيرين عبد الوهاب، باستخدام أغنيتها الشهيرة “هتعمل إيه ضمن أحداث الفيلم وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان محمد يحيى، وقدمتها شيرين للمرة الأولى في عام 2008 من خلال فيلم “آسف على الإزعاج” والذي قام ببطولته الفنان أحمد حلمي.