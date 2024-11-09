منة شلبي تتحدث عن دور والدتها في حياتها.. وهذا الفنان “صاحب عمرها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الفنانة منة شلبي خلال مؤتمر صحافي، رسالة إلى النجم كريم عبد العزيز، عبّرت من خلالها عن صداقتها العميقة معه مشيرة إلى محبتها الكبيرة له ولعائلته، حيث وصفته بـ”صاحب عمرها” الذي يملك مكانة خاصة في قلبها.

كما وجهت رسالة إلى النجم أحمد عز عبرت من خلالها عن سعادتها لتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، واصفة ذلك بأنه من أجمل الأمور التي حدثت، مشيدة بمسيرة عز الفنية ومعتبرة هذا التكريم تتويجًا مستحقًا لجهوده.

وعن تأثير والدتها في حياتها قالت: “بدون والدتي مليش عنوان”.

وكشفت منة عن تفاصيل تصوير فيلمها الجديد “هيبتا 2” بعد اطمئنانها على نجاح أحدث أفلامها “الهوى سلطان”، والذي عرض الأيام الماضية في دول العرض وحقق صدى رائعاً لدى الجمهور والنقاد.

قالت منة إنها تصور حاليا مشاهدها المتبقية في فيلم “هيبتا 2” والتي تشارك فيه مع المخرج هادي الباجوري، مضيفة أنها انتهت من تصوير ما يقرب من 75٪ من مشاهدها بالفيلم على أن يطرح في السينمات مع بداية العام الجديد.