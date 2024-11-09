عمرو دياب يكثف تحضيرات ألبومه.. مفاجآت غير متوقعة بانتظار محبيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان عمرو دياب، خلال الفترة الحالية التحضير لمفاجآت ألبومه الجدي المقرر طرحه مع بداية لعام 2025، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة لتجهيز الألبوم.

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومنهم عزيز الشافعي وتامر حسين وذلك في عدد من الأغاني بالألبوم.

يُذكر أن عمرو دياب أحيا حفلًا غنائيًا ساهرًا على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث صعد إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة “يا أنا يا لأ”.

كما قدم على مدار ساعتين باقة متنوعة من أشهر أغانيه مثل “دا لو اتساب”، “برج الحوت”، “أنت الحظ”، “وياه”، “قمرين”، “العالم الله”، “نور العين”، “ليلي نهاري”، “وغلاوتك”، واختتم الحفل بأغنية “هتدلع”، موجهاً التحية للحضور وخاصة زملاءه الفنانين وكذلك ضيوف المهرجان والقائمين على الحفل.

كان عمرو دياب قد نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صور تصدّره شاشات ميدان تايمز سكوير بنيويورك، وعلّق عليها بقوله: “عمرو دياب X سوني ميوزيك يسيطر على نيويورك تايمز سكوير”.