كندة علوش في لجنة تحكيم القاهرة السينمائي: تكريم لمخرجي غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علقت الفنانة كندة علوش على اختيارها ضمن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن الفئة المستحدثة المخصصة للأفلام الفلسطينية.

أعربت علوش في بيان صحافي، عن سعادتها بالمشاركة، مشيرة إلى أنها ترتبط بعلاقة وطيدة مع مهرجان القاهرة، وتستمتع بالحضور سواء كمشاهدة، أو عضو لجنة تحكيم، أو حتى كمشاركة بأحد الأفلام.

أوضحت أن هذه المشاركة مميزة بفضل وجود فيلم هام للمخرج رشيد مشهراوي يحمل عنوان “المسافة صفر”. وأضافت أن الفيلم يتناول قصة مخرجين من غزة ما بعد الحرب، حيث قدّم كل منهم منظورًا مختلفًا عن الأحداث من خلال 22 فيلمًا قصيرًا. كما أشارت إلى أن المنتج جابي خوري سيقدم جوائز مهمة لهؤلاء المخرجين.

واختتمت كندة علوش بالتأكيد على أهمية حضورها في هذه الدورة تكريمًا لمخرجي غزة، الذين استطاعوا إنجاز أفلامهم رغم التحديات الصعبة التي يواجهونها، معتبرة أن هذا الدعم يعكس التضامن معهم وإيصال أصواتهم إلى العالم.