شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل أحمد خليل.. قصة تغزله فى ليلى علوى بـ أحلى من رأت عينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان الكبير أحمد خليل، الذى رحل عن عالمنا زى النهارده فى الـ9 من نوفمبر عام 2021، تاركاً وراءه العديد من البصمات المميزة إذ اشتهر بقدراته التمثيلية الكبيرة وموهبته التى جعلته يترك إرثاً كبيراً، لعل أحد أهمها هو مشاركته ببطولة مسلسل حديث الصباح والمساء بدور عطا المراكبي الذى تجمعه قصة حب مع الفنانة ليلى علوى.

أحمد خليل وخلال حوار مع إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة، وصفها بأنها أجمل وأحلى من رأت عينيه، وهو ما جعلها ترد عليه بقولها إنها لو كانت قابلته بدري شوية كانت ستتزوجه، الأمر الذى جعله يتطرق وقتها لحكاية طريفة مع زوجته بسبب شائعة الزواج من ليلى علوى وقت عرض المسلسل.

القصة بدأت بقوله إنه أثناء عرض المسلسل وبعد تحقيقه نجاحا كبيرا، جاءته زوجته تخبره أن هناك صديقة لها كان دوماً لا يرتاح لها، قالت لها بأنه متزوج من الفنانة ليلى علوى لترد عليها مستغربة ذلك بأنه دوماً ما يكون معها فمتى يكون متزوجها، وختمت كلامها بأنها لو ترغب في أنها تنفصل عنه فلن تنفصل.

مسلسل "حديث الصباح والمساء" يتناول تاريخ مصر الاجتماعى والسياسى من خلال ثلاث شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات وأصول هذه الشجرات الثلاث.

مسلسل "حديث الصباح والمساء" بطولة ليلى علوى، دلال عبد العزيز، عبلة كامل، أحمد خليل، أحمد زاهر، أميرة العايدى، سوسن بدر، توفيق عبد الحميد، أحمد رزق، جيهان راتب، منة شلبى، محمد نجاتى، محمود الجندى، محمد السبع، أحمد ماهر، خالد النبوى، نيللى كريم، سامى العدل، مها احمد، طارق لطفى، موناليزا، أحمد سعيد عبد الغنى، ريهام عبد الغفور، إبراهيم يسرى، سلوى خطاب، علا غانم، مجدى كامل.

كما شارك في بطولة المسلسل أيضًا أحمد الفيشاوى، حنان مطاوع، مروة عبد المنعم، ثريا إبراهيم، أحم صيام، مصطفى حشيش، صبرى عبد المنعم، سعيد طرابيك، فلك نور، شيماء عقيد، مجدى بدر، فتوح احمد، عواطف حلمى، ليلى جمال، ليلى نصر، نيفين محمد، أحمد جلال عبد القوى، علياء عساف، هادى خفاجة وقصة نجيب محفوظ وسيناريو وحوار محسن زايد وإخراج أحمد صقر.