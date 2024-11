شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان سوق الفيلم الأمريكى يشهد مشاركة متميزة للجنة مصر للأفلام: ترسيخ لمكانة مصر كوجهة عالمية لصناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتضن مدينة لاس فيجاس حاليًا فعاليات مهرجان سوق الفيلم الأمريكي 2024، حيث تشارك لجنة مصر للأفلام، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، كراعٍ وشريك استراتيجي بهدف الترويج لمصر كوجهة رائدة لتصوير الأفلام العالمية. وتبرز اللجنة في المهرجان ببرنامج شامل للتعريف بثراء المواقع المصرية والتسهيلات الفريدة التي تقدمها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع الإنتاج السينمائي.

ويحظى المهرجان بحضور واسع من كبار المنتجين العالميين، وشركات الإنتاج، ومفوضيات الأفلام الدولية، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك. وتؤكد لجنة مصر للأفلام من خلال مشاركتها الفعّالة على دورها الريادي في فتح آفاق واسعة للتعاون بين مصر وصناع السينما حول العالم. فمنذ تأسيسها، قامت اللجنة بالإشراف على تنفيذ أكثر من 55 عملًا سينمائيًا أجنبيًا، بما في ذلك أعمال بارزة من الولايات المتحدة وفرنسا.

كما أعلنت اللجنة مؤخرًا عن انتهاء تصوير الفيلم الأمريكي المرتقب Fountain of Youth في مواقع تاريخية مصرية، منها منطقة الأهرامات بالجيزة، تحت قيادة المخرج العالمي غاي ريتشي. ويأتي هذا إلى جانب فيلم Murder at the Embassy، الذي تم تصويره في معالم تراثية وسياحية منها شارع المعز، ومنطقة خان الخليلي، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ليعكس روعة العمارة المصرية على الشاشات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، أنجزت اللجنة تصوير ثلاثة أعمال دولية أخرى من إنتاجات إيطالية وإسبانية ويابانية.

على مدار العامين الماضيين، أشرفت لجنة مصر للأفلام على أكثر من 55 فيلمًا أجنبيًا، شملت إنتاجات روائية ووثائقية، في مواقع مصرية متنوعة، مع استضافة فرق من مختلف الجنسيات، مثل الأمريكية، والنرويجية، والفرنسية، والكندية، والكولومبية، والسويسرية، والسعودية، والهندية، بالإضافة إلى اليابانية والإيطالية. وتواصل اللجنة تعزيز صورة مصر كموقع مثالي لتصوير الأفلام، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الجذب السياحي عبر الترويج العالمي لمقومات مصر الثقافية والتراثية الفريدة.



