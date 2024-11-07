شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى.. مسيرة فنية قصيرة واسم والده شكل عائقاً أمامه والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الخميس 7 نوفمبر ذكرى وفاة الفنان هيثم أحمد زكى الخامسة، حيث رحل عن عالمنا الفنان الشاب في مثل هذا اليوم من عام 2019 بعد مسيرة فنية قصيرة حاول فيها ترك ارثاً فنيا بارزاً باعتباره نجل الفنان الأسطورى أحمد زكى، ولكنه وجد صعوبات كبيرة خلال مشواره بسبب اسم والده وكذلك وحدته التي عاش بها بوفاة والدته وهو طفل وكذلك والده وهو في بداية رحلته الفنية.

هيثم أحمد زكى، اقتحم عالم التمثيل عام 2006 وكان يبلغ من العمر 22 عاماً، حيث استعان به القائمون على فيلم "حليم" لتجسيد شخصية العندليب في مرحلة الشباب، وذلك في الوقت التي كان يلعب والده الراحل أحمد زكي شخصية عبد الحليم حافظ في باقى مراحله العمرية، وجاءت الاستعانة بهثيم بسبب الحالة الصحية الصعبة التي عانى منها والده خلال أحداث العمل.

هيثم أحمد زكى لم يتدرج في الأدوار وقدم البطولة المطلقة مباشرة بعد مشاركته في "حليم" وذلك خلال فيلم "البلياتشو" الذى لم يحقق النجاح المنتظر وتسبب فى إعادة هيثم تفكيرة في إدارة مشواره الفني وأنه تسرع في خطوة البطولة، ليتوقف عن التمثيل قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، واستكمل مشواره بعد ذلك وشارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فها هيثم أحمد زكى أفلام: "كف القمر، سكر مر، الكنز بجزئيه الأول والثانى"، ومسلسلات: "دوران شبرا، الصفعة، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، كلبش 2، وعلامة استفهام الذى سجل آخر أعماله حيث رحل بعد عرضه في شهر رمضان 2019.

وفى صباح يوم الخميس 7 فبراير 2019 استيقظ الوسط الفني على صدمة كبيرة وهو وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكى عن عمر يناهز الـ 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليلحق بأبيه الإمبراطور أحمد زكى وأمه الفنانة هالة فؤاد فى سن صغيرة وأصاب الحزن الشديد جميع المصريين على مشهد رحيله أدمى القلوب فقد عاش طوال حياته يعانى من الوحدة ومات وحيدًا.