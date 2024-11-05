شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "أولاد حريم كريم" لـ مصطفى قمر يوم 15 نوفمبر على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض منصة watch it الإلكترونية يوم 15 نوفمبر الجارى فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة النجم مصطفى قمر، وروجت له عبر صفحتها على "فيس بوك" قائلة: "انتظروا فيلم أولاد حريم كريم يُعرض ابتداءً من 15 نوفمبر على WATCHIT".

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

تدور قصة فيلم "أولاد حريم كريم" حول رجل أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة التي أحبت شابًا لم يجده مناسبًا لها، فقرر التدخل في حياتها وعثر لها على "عريس لُقطة"، تمكن من جذب انتباهها وشتت مشاعرها في نفس الوقت، وقرار تدخله في حياة ابنته شجعته على ذلك أرملة قررت البحث عن زوج لابنتها ذات الـ21 عامًا على "الإنترنت".

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عاما وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.