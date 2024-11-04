نيكي ميناج تفاجئ جمهورها بشكلها في السابق- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية نيكي ميناج متابعيها بعد أخر منشور لها عبر حسابها الخاص على مواثع التواصل الإجتماعي، حيث شاركت صورة لها من الماضي ظهرت فيها بشكل مختلف عن الآن، و إنهالت عليها التعليقات الإيجابية من الجمهور.



وفي وقت سابق، شاركت النجمة العالمية نيكي ميناج مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص، عايدت من خلالها زوجها بعيد زواجهما الخامس، وقالت: "بعد 24 عامًا من لقائنا الأول. الحب من النظرة الأولى. أنا فخورة جدًا بك. شكرا لك على اللحاق بي ... في كل مرة. شكرا لك على BFF الصغير لدينا. عزيزي كين، الذكرى السنوية الخامسة سعيدة، حب، باربي 10.20".

