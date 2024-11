شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الدراما يدعمون كامالا هاريس للرئاسة الأمريكية بفيديوهات على حساباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنًا مع الانتخابات الأمريكية والتي يخوضها كامالا هاريس ودونالد ترامب على منصب الرئيس الأمريكي الجديد، انطلق عدد من نجوم مسلسلات الدراما الأمريكية في حملات دعم للمرشحة الرئاسية كامالا هاريس، ونشروا فيديوهات داعمة لها عبر حساباتهم الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا.

وشارك العديد من الممثلين في مسلسلات مثل General Hospital، إلى جانب الممثلين المشهورين من The Bold and the Beautiful وThe Young and the Restless وDays of Our Lives، في مقطع فيديو يظهرهم وهم يقلبون الصفحة، في إشارة إلى دعوة هاريس الأخيرة للناخبين بأن الوقت قد حان "لقلب الصفحة" على المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.

كما شارك عدد كبير في الفيديو الذي تم مشاركتها بما فيهم جيني فرانسيس من مسلسل General Hospital، وجين إليوت، وفينولا هيوز، وكريستينا واجنر، ولورا رايت، ورينا سوفير، وإليزابيث هندريكسون، وكيت مانسي، ودومينيك زامبروغنا، وفان هانسيس، وبروك كير، وتابيانا علي، وإيدن ماكوي، وجيف كوبر، وبرادفورد أندرسون، وفيرني واتسون، وليزا لوسيرو، وكريستين فاجانوس، وريك هيرست، إلى جانب أنيكا نويل من مسلسل The Bold and the Beautiful، وإيلين ديفيدسون من مسلسل The Young and the Restless، وتينا هوانج من مسلسل Days of Our Lives.

على الجانب الآخر، حصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب على دعم غير متوقع من الناخبين العرب والمسلمين في ولاية ميشيجان، ووفقا لصحيفة ذا هيل، قال ترامب أن الناخبين المسلمين والعرب ينضمون إلى حملته "بأعداد أكبر من أي وقت مضى"، وأكد انه يسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وقال ممثل للجالية حينها: "نحن نقف مع الرئيس ترمب لأنه يعد بالسلام وليس الحرب"، مشيداً بالتزامه بقيم الأسرة والإصلاحات التعليمية.

يتنافس ترامب وهاريس في ميشيجان على ناخبين من بينهم عدد كبير من المسلمين، والامريكيين من أصول عربية الغاضبين من الحرب الإسرائيلية على غزة، ومنهم أيضاً عمال نقابات قلقون من المدى المحتمل لإعادة تشكيل قطاع السيارات الامريكي بسبب المركبات الكهربائية، كما التقى ترامب بالناخبين العرب والمسلمين، في مطعم شهير بمدينة ديربورن ذات الأغلبية من الأمريكيين العرب ووصفت حملته استقبالهم لترامب بانه كان "دافئا".

ويخوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية الثالثة في مسيرته، بعدما نجح في الفوز أمام المرشحة الديمقراطية، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016، ليفشل في الفوز بولاية رئاسية ثانية في المعركة التالية، ويخسر أمام الرئيس الحالي جو بايدن في أكثر عملية انتخابية إثارة للجدل بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حاول ترامب وأنصاره مراراً التشكيك في نتائجها.