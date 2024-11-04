إلهام علي: أُحاول زيارة مهرجان الجونة منذ سنوات وأخيراً لم يتعارض مع العمل.. بالفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - استضافت النجمة إلهام علي كاميرا "الخليج 365"، في غرفتها الخاصة أثناء التحضير لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدورة السابعة، ‏وأطلعتنا على تفاصيل إطلالتها والكثير من كواليس أول حضور لها، في فعاليات مهرجان الجونة.‏

حدثينا عن أول زيارة لك لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي؟

أحاول زيارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، منذ دورته الأولى، ولكن لسوء الحظ كانت تتضارب مواعيد الجونة دائماً مع مواعيد التصوير، وهذا العام صادفتني نفس المشكلة، إلا أنني عزمت على حضور الافتتاح فقط على الأقل، لكي لا تفوتني دورة أخرى من دورات المهرجان.

مَن قابلتِ من نجومك العرب المفضلين حتى الآن؟

قابلت العديد من النجوم طبعاً ولكن المفاجأة كانت في "الدحيح" الإعلامي "أحمدالغندور" التقيت به في المطار، وعرفت نفسي لأنه غالباً لا يعرفني، وكنت سعيدةً جداً بمصادفته.

لو طلبنا منك إهداء فيلم سعودي، لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، أي فيلم تختارين؟

أعتقد أنني سأختار فيلم من بطولة إلهام علي أي بطولتي، ولكن في الدورة الحالية أختار فيلم "نورة" السعودي صاحب الشهرة الواسعة، ونجم مهرجان كان طبعاً.

كم حقيبة تصطحبينها معك في الفعاليات المشابهة؟

على حسب عدد الأيام التي سأحضرها والفعاليات، فمثلاً في هذا اليوم بما أنني هنا فقط للافتتاح، معي حقيبة واحدة صغيرة بها كل أدواتي، وحملت الفستان على يدي في المطار وكنت أنا شماعته.



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ما الأدوات التي تستعملينها للطوارئ وتصطحبينها معك في كل مكان؟

أستعمل الضمادات الصغيرة بشكل دائم، لأن عندي عادي أشد الجلد الصغير حول أصابعي، من التوتر والتفكير، فأُصاب بجروح في أصابعي طوال الوقت، لذلك معي دائماً ضمادات صغيرة، كذلك معي شاحن هاتفي لا يفارقني أبداً.

ما أماكنك المفضلة في مصر؟

أحب الحواري الشعبية والمقاهي الشعبية وشرب الشاي ولعب الطاولة، هذه هي توليفتي المميزة لزيارة مثالية للقاهرة، أحب الشوارع القديمة والشخصيات البسيطة وجلسات مصر المليئة بالوناسة والضحك.

هل تأخذين وقتاً طويلاً للتحضير قبل الخروج من المنزل أم أنك شخص سريع؟

أنا شخص سريع جداً ومنظم عادة، حاول "خالد" زوجي تشويه سمعتي في هذا الخصوص، ولكنه لم ينجح وكل ادعاءاته أنكرها، ومستعدة لمناظرة معه أمام الجمهور لكشف الحقيقة.



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