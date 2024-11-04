بالصور-كيندال جينر تطفئ شموع عيد ميلادها الـ 29 بأجواء من الفرح

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر بعيد ميلادها اليوم، بعد أن اتمت الـ 29 من عمرها، حيث شاركت مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها و هي تطفئ الشموع على قالب الحلوى، و إنهالت عليها التعليقت متمنين لها عيد ميلاد سعيد.



وكان قد نشر صديق كيندال جينر، الموسيقي بريدج، مقطع فيديو أثار انتقادات واسعة حول علاقة كيندال بالمغني باد باني.

وادعى أحد متابعي كيندال أن علاقتها بالمغني الحائز على جائزة غرامي باد باني، واسمه الحقيقي بينيتو أنطونيو مارتينيز أوكاسيو، ربما لم تنته بعد.

وقال معجبون بعارضة الأزياء، إن كيندال وباد باني التقيا في العام الجديد بسبب الفيديو الذي نشره بريدج.

وكان بريدج قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، لإطلاق الألعاب النارية في العام الجديد، وادعى أحد متابعيها أن بوني نشر أيضاً نفس الفيديو قبل إزالته، وذلك وفقاً لـ"ميرور" البريطانية.

