ساندرا رزق تتألق بفستان قصير وتستعرض جمالها- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق، بإطلالتها على متابعيها بصور مميزة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع، أثناء قضائها أوقاتاً مميزة، وكانت ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأسود، بكمين قصيرين، وانتعلت حذاء بكعب عالٍ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

