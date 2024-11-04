فن ومشاهير

مفاجأة.. كيم كارداشيان تتابع النسخة العربية من Love is blind

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أظهرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان اهتمامًا بالنسخة العربية من برنامج “الحب أعمى”، المعروف باسم “الحب أعمى، حبيبي”، حيث نشرت فيديو على حسابها في إنستغرام وهي تشاهد البرنامج أثناء ممارسة التمارين . في الفيديو، ظهر المشترك شفيق على الشاشة، مما أثار تفاعل المتابعين وأبرز نجاح النسخة العربية من البرنامج.

يُذكر أن “الحب أعمى، حبيبي” هو النسخة العربية من البرنامج الشهير “الحب أعمى”، وقد تم عرض حلقة “لم الشمل” في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية على منصة نتفليكس. يُعتبر البرنامج حاليًا من أكثر البرامج مشاهدة على المنصة، مما يعكس نجاحه وانتشاره الواسع.

لمشاهدة الإعلان الرسمي للبرنامج، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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