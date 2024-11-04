شكرا لقرائتكم خبر عن درة وسوسن بدر وأحمد فتحى على ريد كاربت افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من النجوم حفل افتتاح الدورة الاولى لمهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا بالعين السخنة، منهم سوسن بدر ودرة وأحمد فتحي ومحمد رضوان، حيث التقط النجوم عدداً من الصور على السجادة الحمراء.

وفي حفل الافتتاح عُرضت فقرة فنية تتضمن أغنيات من بعض أفلام الأبيض والأسود.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجوم درة وسوسن بدر والمخرج السنغالي موسي توريه، ويهدي المهرجان خلال الحفل تحية لروح الفنان الراحل حسن يوسف والفنان الراحل مصطفى فهمى ويعرض فيلما تسجيليا عن مشوارهما الفني.

ويتضمن الحفل مجموعة من الفقرات، منها بينها فقرة للفنان رامي الطمباري وفيديو مصور للفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان والمتواجدة حاليًا بأمريكا ترحب فيه بالضيوف من النجوم والفنانين، ويُعرض في نهاية الحفل الفيلم اليمني صنع في حضر موت والفيلم التركي الجزيرة ومدة كل منهما 5 دقائق .

وقال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان أن فعاليات وأنشطة المهرجان تبدأ من اليوم الثاني مباشرة، حيث تُعقد 11 صباح الإثنين المقبل ندوة تكريمية للفنانة درة، وتعقبها 12 ظهرا ندوة للفنانة الكبيرة سوسن بدر، وبعدهما وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا تبدأ عروض أفلام مسابقتي المهرجان لأفلام الـ5 والـ 10، دقائق بحضور لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج الكبير موسي توريه.

يذكر أن الندوة الرئيسية للمهرجان سيشارك فيها عدد من كبار السينمائيين وتحمل عنوان الأفلام القصيرة جدا بين شاشة العرض والمنصات الإلكترونية.

ومن جانبه كشف السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن عدد أفلام مسابقتي المهرجان وصل إلى 79 فيلما من 45 دولة عربية وأجنبية وقال: في مسابقة الـ5 دقائق وصل عدد الأفلام إلى نحو 53 فيلما، منها 18 تحريك و8 تسجيلي و27 روائي، فيما وصل عدد أفلام مسابقة الـ 10 دقائق إلى 26 فيلما، منها 5 تحريك و2 تسجيلي و19 روائي.

وأضاف: أن فيلم الافتتاح التسجيلي اليمني صنع في حضر موت من إخراج مجاهد عاسل وفؤاد بلعجم ومحمد باسمير، ويسلط الضوء علي حرفة صناعة الحجول التقليدية في حضر موت، ويتناول فيلم الافتتاح الثاني وهو التركي الجزيرة للمخرج محمود طاش قصة فتاة صغيرة تعيش في قرية جافة سوسن بدر، وتفكر عائلتها في مغدرتها إذا إستمر العطش.

يشار إلى أن المهرجان يستمر حتى 7 نوفمبر الجاري، ويتضمن عددا من الندوات والماستر كلاس حول الأفلام القصيرة جدا.



سوسن بدر واحمد فتحي



سوسن بدر



الفنانة سوسن بدر



الفنان محمد رضوان



الفنان احمد فتحي



جانب من حضور افتتاح vs film



درة



النجمة درة



النشيد الوطني بحفل افتتاح مهرجان vs film



درة وسوسن بدر ومحمد رضوان



الفنانة درة



درة تحضر افتتاح Vs film