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درة وسوسن بدر وأحمد فتحى على ريد كاربت افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

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القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من النجوم حفل افتتاح الدورة الاولى لمهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا بالعين السخنة، منهم سوسن بدر ودرة وأحمد فتحي ومحمد رضوان، حيث التقط النجوم عدداً من الصور على السجادة الحمراء.

وفي حفل الافتتاح عُرضت فقرة فنية تتضمن أغنيات من بعض أفلام الأبيض والأسود.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجوم درة وسوسن بدر والمخرج السنغالي موسي توريه، ويهدي المهرجان خلال الحفل تحية لروح الفنان الراحل حسن يوسف والفنان الراحل مصطفى فهمى ويعرض فيلما تسجيليا عن مشوارهما الفني.

ويتضمن الحفل مجموعة من الفقرات، منها بينها فقرة للفنان رامي الطمباري وفيديو مصور للفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان والمتواجدة حاليًا بأمريكا ترحب فيه بالضيوف من النجوم والفنانين، ويُعرض في نهاية الحفل الفيلم اليمني صنع في حضر موت والفيلم التركي الجزيرة ومدة كل منهما 5 دقائق .

وقال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان أن فعاليات وأنشطة المهرجان تبدأ من اليوم الثاني مباشرة، حيث تُعقد 11 صباح الإثنين المقبل ندوة تكريمية للفنانة درة، وتعقبها 12 ظهرا ندوة للفنانة الكبيرة سوسن بدر، وبعدهما وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا تبدأ عروض أفلام مسابقتي المهرجان لأفلام الـ5 والـ 10، دقائق بحضور لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج الكبير موسي توريه.

يذكر أن الندوة الرئيسية للمهرجان سيشارك فيها عدد من كبار السينمائيين وتحمل عنوان الأفلام القصيرة جدا بين شاشة العرض والمنصات الإلكترونية.

ومن جانبه كشف السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن عدد أفلام مسابقتي المهرجان وصل إلى 79 فيلما من 45 دولة عربية وأجنبية وقال: في  مسابقة الـ5 دقائق وصل عدد الأفلام إلى نحو 53 فيلما، منها 18 تحريك و8 تسجيلي و27 روائي، فيما وصل عدد أفلام مسابقة الـ 10 دقائق إلى 26 فيلما، منها 5 تحريك و2 تسجيلي و19 روائي.

وأضاف: أن فيلم الافتتاح التسجيلي اليمني صنع في حضر موت من إخراج مجاهد عاسل وفؤاد بلعجم ومحمد باسمير، ويسلط الضوء علي حرفة صناعة الحجول التقليدية في حضر موت، ويتناول فيلم الافتتاح الثاني وهو التركي الجزيرة للمخرج محمود طاش قصة فتاة صغيرة تعيش في قرية جافة سوسن بدر، وتفكر عائلتها في مغدرتها إذا إستمر العطش.

يشار إلى أن المهرجان يستمر حتى 7 نوفمبر الجاري، ويتضمن عددا من الندوات والماستر كلاس حول الأفلام القصيرة جدا.

سوسن بدر واحمد فتحي
سوسن بدر واحمد فتحي

 

 

درة وسوسن بدر واحمد فتحي على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا (2)
سوسن بدر

 

 

درة وسوسن بدر واحمد فتحي على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا (3)
الفنانة سوسن بدر

 

 

درة وسوسن بدر واحمد فتحي على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا (4)
الفنان محمد رضوان

 

 

درة وسوسن بدر واحمد فتحي على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا (5)
الفنان احمد فتحي

 

 

درة وسوسن بدر واحمد فتحي على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا (6)
جانب من حضور افتتاح vs film

 

 

درة وسوسن بدر واحمد فتحي على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا (7)
درة

 

 

درة وسوسن بدر واحمد فتحي على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا (8)
النجمة درة

 

 

درة وسوسن بدر واحمد فتحي على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا (9)
النشيد الوطني بحفل افتتاح مهرجان vs film

 

 

درة وسوسن بدر واحمد فتحي على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا (10)
درة وسوسن بدر ومحمد رضوان

 

 

درة وسوسن بدر واحمد فتحي على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا (11)
الفنانة درة

 

 

درة وسوسن بدر واحمد فتحي على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا (12)
درة تحضر افتتاح Vs film

 

 

درة وسوسن بدر واحمد فتحي على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا (13)
الفنانة سوسن بدر بافتتاح Vs film

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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