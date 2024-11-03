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لايف ستايلز ستوديوز تشيد بموهبة نورهان عز العرب: هل تتبنى أغنيتها الجديدة؟

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحظى المؤلفة والملحنة نورهان عز العرب بمكانة خاصة لدى شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، التي سبق أن تعاونت معها بعدد من الأغاني لفنانين مختلفين، إلى جانب أغنيتها الخاصة “عشق” التي أدتها بنفسها.

مؤخرًا، أرسلت عز العرب لـ”لايف ستايلز ستوديوز” أغنية جديدة بعنوان “يا ريتني ما كنت نمت”، لامست إحساس المسؤولين في الشركة، ليأتي الرد سريعًا ومفعمًا بالإعجاب: “أغنية حلوة أوي. حضرتك موهوبة بكل معنى الكلمة”، في إشارة واضحة إلى تقديرهم لموهبتها المتميزة.

ويظل السؤال الآن: هل ستنضم “يا ريتني ما كنت نمت” إلى قائمة إنتاجات لايف ستايلز ستوديوز؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل سنراها بأداء فنان آخر أم ستحتفظ نورهان بأدائها للأغنية بنفسها؟

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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