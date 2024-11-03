لماذا تغيّبت فيفي عبده عن حضور عزاء الراحل حسن يوسف؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - كشفت الفنانة فيفي عبده عن السر وراء غيابها عن حضور عزاء الراحل حسن يوسف، وذلك من خلال مقطع مصوّر، قامت بنشره عبْر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.
يُذكر أن عزاء الفنان الراحل حسن يوسف أُقيم مساء أمس، السبت في مسجد عمر مكرم، وحرَص على حضور العزاء عددٌ كبير من النجوم والإعلاميين ورجال أعمال وسياسيين، لعل أبرزهم: حسين فهمي، نبيلة عبيد، لطيفة، أشرف زكي، يسرا، رامي رضوان، محمود قابيل، دنيا سمير غانم، عمرو الليثي، أحمد صلاح السعدني، ريهام عبدالغفور، نهال عنبر، إيهاب فهمي، أحمد ماهر، سامح الصريطي، عفاف شعيب، وغيرهم، بالإضافة إلى حضور العائلة والمقرّبين.
وجاءت وفاة الفنان القدير حسن يوسف بعد عام تقريباً من الحداد على وفاة ابنه الأصغر عبدالله، و10 شهور على إعلان اعتزاله التمثيل والتفرغ للعبادة.
يمكنكِ متابعة تفاصيل آخر عمل لم يكتمل لـ حسن يوسف: اعتذر عنه بعد وفاة ابنه
سبب غياب فيفي عبدهأوضحت فيفي عبده في الفيديو سبب غيابها عن حضور العزاء قائلةً: "أنا آسفة جداً، أنا عندي مناسبة ومقدرتش إني أعتذر عشان أحضر الواجب بتاع العزاء بتاع زمايلي النهارده، أنا بقولهم إنّا لله وإنّا إليه راجعون، في الجنة ونعيمها يا رب، وكان على عيني إني لازم أكون متواجدة في كل المناسبات، بس غصب عني والله أنا في السعودية". وتابعت حديثها قائلة: "زي ما إنتو شايفين، أنا لسه واصلة، أنا بعتذر جداً لزمايلي وأجيلكم في الفرح والهنا إن شاء الله، وتبقى آخر الأحزان، شكراً".
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A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)
يُذكر أن عزاء الفنان الراحل حسن يوسف أُقيم مساء أمس، السبت في مسجد عمر مكرم، وحرَص على حضور العزاء عددٌ كبير من النجوم والإعلاميين ورجال أعمال وسياسيين، لعل أبرزهم: حسين فهمي، نبيلة عبيد، لطيفة، أشرف زكي، يسرا، رامي رضوان، محمود قابيل، دنيا سمير غانم، عمرو الليثي، أحمد صلاح السعدني، ريهام عبدالغفور، نهال عنبر، إيهاب فهمي، أحمد ماهر، سامح الصريطي، عفاف شعيب، وغيرهم، بالإضافة إلى حضور العائلة والمقرّبين.
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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
وفاة حسن يوسفوكانت الفنانة شمس البارودي قد أعلنت خبر وفاة زوجها الفنان حسن يوسف صباح يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، عن عمرٍ ناهز 90 عاماً، وأعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح يوم الثلاثاء؛ حيث قال عبْر حسابه على فيسبوك: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، تُوفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمّده الله بواسع رحمته".
وجاءت وفاة الفنان القدير حسن يوسف بعد عام تقريباً من الحداد على وفاة ابنه الأصغر عبدالله، و10 شهور على إعلان اعتزاله التمثيل والتفرغ للعبادة.
يمكنكِ متابعة تفاصيل آخر عمل لم يكتمل لـ حسن يوسف: اعتذر عنه بعد وفاة ابنه
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