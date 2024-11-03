مي عمر تضع عمرو سعد في ورطة.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اضطر الفنان المصري عمرو سعد لتأجيل تصوير مسلسله الجديد “سيد الناس” الذي يخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل، والذي كان من المقرر أن يبدأ تصويره بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وكشفت مصادر من داخل كواليس العمل أن السبب الرئيسي في تأجيل التصوير هو الفنانة مي عمر، حيث تواصل حالياً تصوير مسلسلها “إش إش”، والذي يخرجه زوجها المخرج محمد سامي، وهو نفس مخرج مسلسل عمرو سعد، وأن التأجيل جاء بسبب انشغال سامي في تصوير مسلسل زوجته مي عمر، على أن يبدأ تصوير “سيد الناس” يوم 10 تشرين الثاني (نوفمبر الجاري).

يُذكر أن مسلسل “سيد الناس” لعمر سعد مر بأزمات عدة كادت تطيح به من السباق الدرامي الرمضاني، كان أشدها اعتذار أكثر من فنانة عن عدم المشاركة في العمل حتى تم التعاقد مع الفنانة أروى جودة لتشارك سعد في بطولة المسلسل.

تدور أحداث مسلسل “سيد الناس” في إحدى القرى في صعيد مصر، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، أروى جودة، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة إيمان العاصي بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل.