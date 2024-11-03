شكرا لقرائتكم خبر عن البوسترات الفردية لأبطال مسلسل رقم سرى قبل عرضه على dmc.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت قناة dmc لمسلسل رقم سري، بطولة ياسمين رئيس المقرر عرضه على شاشتها قريبًا، حيث طرحت القناة البوستر التشويقي الجماعي للعمل، فضلاً عن طرح بوسترات فردية لكل بطل.

المسلسل من بطولة كل من ياسمين رئيس، صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق و تتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجأت.



أحمد الرافعي



أحمد الشامي



أحمد شاهين



باسل الزارو



رامي الطمباري



صدقي صخر



عمرو وهبة



كريم محجوب



محمد سليمان



محمد عبده



نادين



ناردين فرج