محمد سعد يعود إلى السينما بـ”الدشاش” بعد غياب خمس سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب دام خمس سنوات، يعود الفنان محمد سعد إلى شاشة السينما بفيلمه الجديد الدشاش، لتكون هذه أول مشاركة سينمائية له منذ فيلم الكنز عام 2019، الذي قدّمه فيه المخرج شريف عرفة بصورة مختلفة عن أسلوبه المعتاد. يُعد فيلم الدشاش تحديًا جديدًا لسعد، الذي اعتاد جمهوره على نجاحاته في أفلام مثل اللمبي، اللي بالي بالك، عوكل، وبوحة، والتي كسرت أرقامًا قياسية في الإيرادات.

جمهور محمد سعد يتطلع لعودته القوية، خاصة أنه من أبرز نجوم جيله في السينما، حيث يقف جنبًا إلى جنب مع أسماء لامعة مثل محمد هنيدي، أحمد السقا، أحمد حلمي، وكريم عبد العزيز، الذين شكّلوا جيلًا مميزًا في صناعة السينما.

يذكر أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كان فيلم الكنز، الذي شارك فيه مع نخبة من النجوم، منهم محمد رمضان، هند صبري، وروبي. الفيلم يروي قصة حسن بشر، الذي يعود من أوروبا إلى منزل العائلة بالأقصر ليكتشف وصية وكنوزًا تاريخية تركها له والده، تروي أسرارًا تمتد إلى عهد الملكة حتشبسوت والبطل علي الزيبق، مما يضعه في رحلة بحث مشوقة.