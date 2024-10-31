بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 11 دقيقة مضت التعليقات على جان يامان يتوّج بجائزة “أفضل ممثل دولي” في مهرجان الجنوب بإسبانيا مغلقة

متابعة بتجــرد: حصد الممثل التركي جان يامان جائزة “أفضل ممثل دولي” في مهرجان الجنوب الدولي للمسلسلات بإسبانيا، خلال حفل ضخم أُقيم أمس.

وصل يامان إلى الحفل بأناقة لافتة، حيث استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة، وتجمّع المئات لالتقاط الصور التذكارية والحصول على توقيعه، مما يعكس شعبيته الواسعة.

يأتي هذا التكريم بعد إعلان يامان عن رغبته في خوض تجربة التمثيل في مسلسل إسباني، خاصة بعد إقامته في إيطاليا وتقديمه لأعمال ناجحة هناك.

وأعرب يامان عن استعداده لتعلّم اللغة الإسبانية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا حبه للتحديات ورغبته في العمل في إسبانيا.