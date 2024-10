شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تكشف عن احتفاظها بصورة سيلين ديون بجوار المسرح أثناء العروض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

مرت أديل مؤخرًا بلحظة عاطفية خلال إقامتها حفل في لاس فيجاس عندما شاهدت سيلين ديون بين الجمهور، وانتشر فيديو اللحظة الحميمية بين الأيقونتين حيث احتضن كل منهما الآخر ومسحا دموعهما، ومن بعدها توجهت أديل إلى "إنستجرام" لمشاركة صورة لحظتها العاطفية، حيث مسكت سيلين وجه أديل بين يديها بينما انفجرت في البكاء.



أديل وسيلين ديون

وفي تعليقها على هذه اللحظة الصادقة، كتبت أديل في التعليق: "لقد كنت أؤدي في غرفة سيلين ديون في الكولوسيوم منذ ما يقرب من عامين"، وأضافت: كان هذا هو المكان الوحيد الذي أردت أن أغني فيه في فيجاس لأنه تم بناؤه من أجلها، لدي صورة لها بجوار المسرح الذي ألمسه كل ليلة قبل أن أمشي عليه". ومضت أديل لتقول إنه "عندما جاءت سيلين إلى العرض كانت مفاجأة، وكانت لحظة مذهلة.. أحبك كثيرًا.. الكلمات لن تلخص أبدًا ما تعنيه بالنسبة لي، أو ما يعنيه مجيئك إلى عرضي، ناهيك عن شعورك برؤيتك مرة أخرى في قصرك مع عائلتك الجميلة".



واختتمت أديل تدوينتها: "لقد أحببت أن أكون هناك.. لقد كان هذا شرفًا كبيرًا، وستكون ليلة السبت شيئًا أتذكره إلى الأبد هذه لحظة دائرة كاملة بالنسبة لي لأكون هناك معك.. شكراً جزيلاً".

وفي مقطع فيديو نشره أحد حسابات المعجبين على موقع X (تويتر سابقًا)، كانت أديل تغني أغنيتها "When We Were Young" عندما اقتربت من ديون، البالغة من العمر 56 عامًا، والتي كانت متواجدة بين الجمهور في الحفل.

بدأت أديل في البكاء عندما احتضنت "ديون" لبضع ثوانٍ، قبل أن تقول لها بضع كلمات، بينما أمسكت المغنية الكندية وجه أديل بين يديها، ثم أمسكت ديون بيد أديل وقبلتها ولوحت المغنية البريطانية لمن يجلسون بالقرب منها قبل أن تقول بضع كلمات أخرى لـ"ديون" وتعود إلى المسرح.

وفى نفس السياق، أكد تقرير - في وقت سابق - أن النجمة العالمية سيلين ديون لديها استعداد لدخول علاقة رومانسية بعد مرور سنوات على وفاة زوجها رينيه أنجيليل، ففي السابق، ذكرت مجلة Life & Style أن سيلين وافقت على السماح لأصدقائها بترتيب علاقات مع أشخاص مختلفين.

تم تأكيد هذه التقارير مؤخرًا من قبل أحد المصادر على In Touch Weekly، الذي قال: "لقد مرت ثماني سنوات منذ وفاة رينيه، وأولادها أصبحوا أكبر سنًا وأكثر استقلالية، وهي في حالة أفضل وتضع الخطط مرة أخرى لدخول علاقة رومانسية".

المغنية العالمية سيلين ديون المعروفة بصوتها القوي لديها ثلاثة أطفال مع زوجها الراحل رينيه أنجيليل، الذي توفي عام 2016 بعد صراعه مع سرطان الحنجرة، وأبنائها هم: رينيه تشارلز، والتوأم نيلسون وإيدي.