يسرا ونيللي كريم.. حفل هشام نزيه يجمع النجوم في الجونة وهكذا جاء تعليقهم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - شهدت السجادة الحمراء مساء أمس الأحد 27 أكتوبر، حفل الموسيقار هشام نزيه ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين تأثروا بموسيقاه واسترجعوا ذكريات أعمالهم معه.

حفل هشام نزيه في مهرجان الجونة يسجل كامل العدد

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سجل حفل الموسيقاروالذي أُقيم مساء أمس الأحد، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حضور كامل العدد من نجوم الفن وكان على رأسهم، لبلبة، بشرى، رانيا يوسف ، آسر ياسين وزوجته، أحمد حاتم، جميلة عوض وزوجها المونتير أحمد حافظ،، تامر هجرس، كندة علوش، أحمد داود وزوجته علا رشدي، نسرين طافش، داليا شوقي، المخرج طارق العريان وزوجته نيكول سعفان، أمير المصري، محمود ياسين جونيور، نور قدري، أميرة سليم، ركين سعد، ياسمينا العبد، المخرج مروان حامد، والكاتب أحمد مراد، والمؤلف تامر حبيب، أمير المصري، تارا عماد وآخرون.

وقد عبر الموسيقار هشام نزيه عن سعادته الكبيرة بعد الحفل حيث قال: "أنا عاجز عن الكلام وأشعر بغاية السعادة"، وقالت النجمة يسرا عن الحفل: "هشام نزيه صحانا كدا وخلَّى في أدرينالين".

كما قال المؤلف تامر حبيب عن الحفل: "بجد لو المهرجان كله الحفلة دي أنا كدا راضي جداً، لأني كنت منتظر هشام من بدري يعمل الحفلة دي، بس لم أكن أعرف أنها هتكون حلوة أوي كدا".

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حفل هشام نزيه تجربة غير مسبوقة

يُذكر أنقدم أمس الأحد 27 أكتوبر، لجمهور وضيوف دورته السابعة، تجربة موسيقية غير مسبوقة، عبر مجموعة من أهم قصص السينما المصرية بالسنوات الأخيرة، تُحكى من خلال ألحان الموسيقار هشام نزيه المرشح لجائزة الإيمي، والذي يشارك أيضاً بالعزف لأول مرة.

وبمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو أحمد فرج، استدعى نزيه موسيقى أهم أفلامه مثل: السلم والثعبان، وإبراهيم الأبيض، والفيل الأزرق، وتراب الماس، في تجربة موسيقية استثنائية تُروى من خلال الموسيقى والفنون الصوتية المرئية، والعروض الحية، تحت عنوان السينما في حفل موسيقي.

وقد أعرب الموسيقار هشام نزيه عن سعادته بالحفل سابقاً، حيث قال: "عندما يتعلق الأمر بالموسيقى، فإن الوقت دائماً مناسب"، مؤكداً أنه يخطط لأن يحدث بعض الضجة في هذا الشهر، قائلاً: "أراكم في الجونة".

ألَّف هشام نزيه الموسيقى التصويرية لأكثر من 40 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً، منها: مسلسل مارفل Moon Knight الذي نال عنه ترشيحاً لجائزة أفضل موسيقى تصويرية ضمن النسخة الـ74 من جوائز إيمي والتي تُعد أرفع الجوائز التلفزيونية عالمياً، كما رُشح عنه لجائزة الموسيقى التصويرية العالمية، ودُعي لعضوية أكاديمية فنون وعلوم السينما المانحة لجائزة الأوسكار الشهيرة، وهو أول موسيقي ينال جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2018) تقديراً لتميز مسيرته.

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