تفاصيل مسرحية إسعاد يونس الجديدة إس إس هانم في موسم الرياض وموعد عرضها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - تعود الفنانة إسعاد يونس إلى خشبة المسرح بعد سنوات طويلة من الغياب، وذلك من خلال النسخة الجديدة من موسم الرياض، والتي انطلقت مؤخراً بالمملكة العربية السعودية، إذ تعاقدت على مسرحية بعنوان "إس إس هانم" بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين.

إسعاد يونس تُقدم المسرحية لمدة 5 ليالٍ

أحداث مسرحية "إس إس هانم"

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن البوستر الرسمي لمسرحية إسعاد يونس الجديدة، وكذلك موعد افتتاحها، وذلك على مسرح محمد العلي، اعتباراً من يوم 7 نوفمبر المقبل، ولمدة 5 أيام متواصلة، أي ممتدة إلى يوم 11 من الشهر ذاته، ويشاركها في البطولة كلّ من كريم عفيفي، محمد ثروت، ميرنا جميل، حجاج عبد العظيم، إذ جرى الإعلان عن فتح باب الحجز لشراء التذاكر.تدور أحداث المسرحية حول عفريتة من الطبقة الأرستقراطية، تعود بعد وفاتها لتجد حياتها مقلوبة رأساً على عقب، من زواج زوجها بشابة صغيرة، إلى تغيير سلوكيات أبنائها وبيع منزلها الموروث، لتقرر الانتقام وتأديب الجميع، لكن هناك مفاجأة غير متوقعة تنتظرها.

شروط حضور مسرحية إسعاد يونس الجديدة

وكشفت الشركة المنظمة عن شروط حضور مسرحية إسعاد يونس الجديدة، وهي: غير مسموح بدخول الأطفال تحت سن 11 عاماً، وفي حالة تم إلغاء، تأجيل، أو تغيير تاريخ الفعالية من قِبل الجهة المنظمة فإنه ستتم إعادة قيمة التذكرة، وفي حال مغادرة المبنى لا يُسمح بالعودة مُجدداً، وقد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

وشددت على عدم السماح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج. وسيتم توفير عربات بيع الطعام والشراب داخل الفعالية، ولا يسمح باصطحاب الحيوانات، ولا يسمح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية، كما يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ إلكترونية أو نشرها على شبكة الإنترنت.

وأشارت إلى منع التدخين في المبنى، ولا يُسمح أيضاً باستخدام القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، إلا في المواقع المخصصة للتدخين، ولا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

تيتا زوزو.. أحدث أعمال إسعاد يونس التلفزيونية

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وفي سياقٍ آخر، يُعرض للفنانةحالياً مسلسل "تيتا زوزو"، الذي يشارك في بطولته: صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندى موسى، إسلام جمال، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، إيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل.

تدور أحداث مسلسل "تيتا زوزو" في دراما اجتماعية مميزة حول الدكتورة إعتزاز عبدالمقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائماً التقرب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه. ولكن تقع "إعتزاز" دائماً في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول "إعتزاز" حل مشكلة لواحد من أحفادها.

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