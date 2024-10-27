على الرغم من الخلافات.. الأمير ويليام يسترجع ذكريات طفولته مع الأمير هاري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - منذ أن قرر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل التراجع عن أدوارهما الملكية وترك بريطانيا للعيش بعيداً عن الالتزامات الملكية في موطن ميغان؛ الولايات المتحدة الأمريكية، باتت هناك شروخ وتصدعات في علاقة الشقيقين الأمير هاري والأمير ويليام، خاصةً بعد التصريحات الأولى التي أدلى بها دوق ودوقة ساسكس مع أوبرا وينفري كشفا فيها الكثير من أسرار القصر الملكي، مروراً بالعديد من اللقاءات التلفزيونية وصولاً بمذكرات الأمير هاري Spare التي كانت بمثابة الضربة القاضية لعلاقته بشقيقه أمير ويلز.

خلاف الأمير ويليام والأمير هاري

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منذ سنوات لم يجتمع الشقيقان ولم يذكر فيها الأمير ويليام شقيقه الأمير هاري، فيما عدا مشاهدة معدودة على أصابع الأيدي الواحدة، حيث اجتمعا لإزاحة الستار عن تمثال والدتهما الراحلة الأميرة ديانا عام 2021 في قصر كنسينغتون، كما ظهر الشقيقان مع زوجتيهما؛ ميغان ماركل وكيت ميدلتون، بعد وفاة الملكة إليزابيث. وعلى الرغم من حضور دوق ودوقة ساسكس حفل اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الراحلة عام 2022، إلا أنهما لم يتقابلا شخصياً، وكانت آخر مرة ظهر فيها الأخوان معاً في أغسطس الماضي في حفل تأبين عمهما اللورد روبرت فيلوز، ومع ذلك، ورد أنهما لم يتفاعلا مع بعضهما البعض هناك. وأخبرت مصادر مجلة بيبول سابقاً أن محاولات هاري للتواصل مع ويليام- من خلال الرسائل النصية والمكالمات والرسائل- تم تجاهلها، حيث قال أحد المطلعين على العائلة المالكة إن الخلاف مع الأمير ويليام "سيئ للغاية"، وليس "غير قابل للإصلاح".

الأمير ويليام يذكر شقيقه الأمير هاري منذ سنوات

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لأول مرة منذ سنوات، استعاد الأمير ويليام واحدة من أكثر اللحظات تأثيراً في طفولته مع شقيقه الأمير هاري. في الفيلم الوثائقي القادم المكون من جزئين لأمير ويلز (الذي سيُعرض في 30 و31 أكتوبر على قناة ITV في المملكة المتحدة)، بعنوان "الأمير ويليام: يمكننا إنهاء التشرد"، يقدم الأمير نظرة فريدة ومتعمقة لبرنامج Homewards الذي يستمر لمدة خمس سنوات، والذي يهدف إلى إثبات أنه يمكن القضاء على التشرد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.



في مقطع الفيديو الذي صدر أمس 26 أكتوبر، يتأمل ويليام كيف قدمته والدته الراحلة، الأميرة ديانا، لأول مرة إلى قضية التشرد من خلال اصطحابه هو وشقيقه الأمير هاري إلى مؤسسة The Passage الخيرية- التي يشغل الأمير ويليام منصب الراعي لها منذ عام 2019- والتي تدعم أولئك الذين يعانون من التشرد أو المعرضين لخطره.

يقول ويليام في المقطع، الذي يُعتقد أنه أول ذكر علني له عن هاري منذ عدة سنوات: "أخذتني والدتي إلى The Passage؛ أخذتني أنا وهاري إلى هناك. لا بد أنني كنت في الحادية عشرة من عمري في ذلك الوقت، أو ربما العاشرة. لم أذهب إلى أي شيء مثل هذا من قبل، وكنت قلقاً بعض الشيء بشأن ما يمكن أن أتوقعه".

الأمير ويليام يتحدث عن والدته الأميرة ديانا

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واصل الأمير ويليام حديثه عن الطريقة الطبيعية التي كانت تتبعها والدته الأميرة ديانا في التعامل مع الآخرين وكيف كانت تخفف من توترهم، حيث قال: "كانت والدتي تفعل ما تفعله عادة، فتجعل الجميع يشعرون بالاسترخاء، وتضحك معهم وتمزح معهم. أتذكر أنني كنت أفكر في ذلك الوقت، حسناً، إذا لم يكن لدى الجميع منزل، فسوف يشعرون جميعاً بالحزن حقاً". ولكن كان من المذهل مدى السعادة التي كانت عليها البيئة".

وشرح الأمير ويليام شعوره وقتها بأولئك المشردين، حيث أدرك أن هناك أشخاصاً آخرين لا يعيشون نفس الحياة التي يعيشها، ولكن عندما قابلهم أصبح لديه منظور آخر مختلف.

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