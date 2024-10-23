ريتا حرب تتعرض للسقوط في برنامج قسمة ونصيب.. فيديو يوثق الحادثة 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:58 صباحاً - "ابقوا دائماً إيجابيين لا أريد أن أرى زعلاً ومشاكل أريد أن أرى حباً فقط ". هذا ما طلبته ريتا حرب مقدمة برنامج "قسمة ونصيب" من مشتركي البرنامج بنسخته الثانية في الفيديو الذي انتشر على حساب البرنامج على انستغرام. وكانت ريتا حرب تبتسم بحب لجميع المشتركين وختمت حديثها قائلة: "أنا أحبكم". وأشارت لهم برمز القلب. وبينما كانت تغادر فيلا برنامج "قسمة ونصيب"، تعثرت وسقطت بقوة أرضاً. فهرع إليها المشتركون بكل حب والتف الجميع حولها. ثم تمّ نقلها إلى المستشفى.

"الخليج 365" تواصلت مع المكتب الإعلامي لريتا حرب للوقوف على تفاصيل الحادثة، علماً أن اليوم يصادف ذكرى ميلاد الإعلامية والممثلة ريتا حرب وهي متواجدة حالياً في تركيا مع ابنتيها ستيفاني وميشال.

تفاصيل الحادثة التي تعرضت لها ريتا حرب في "قسمة ونصيب"



ذكر المكتب الإعلامي للإعلامية والممثلة ريتا حرب لـ"الخليج 365" تفاصيل الحادثة بالقول:"بالنسبة للحادثة التي تعرضت لها ريتا فقد حصلت تحديداً في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الفائت في تركيا داخل الفيلا حيث كان يتم فيها تصوير برنامج تلفزيون الواقع "قسمة ونصيب" بنسخته الثانية".

وعما لو أثّرت حادثة السقوط على ريتا حرب بشكل كبير بسبب حادث السير المروّع الذي تعرضت له منذ ثلاثة أعوام في العام 2021 في تركيا، أكد المكتب الإعلامي " الحمد لله أنها بهذه الحادثة لم تصب قدمها اليسرى التي تضررت أثناء حادث السير، إنما آثار السقوط أرضاً، طالت الركبة في القدم اليمنى واليد اليمنى. وتم نقلها فوراً إلى المستشفى حيث أُسعفت وخضعت لتصوير الأشعة. فتبين أن الإصابة طالت أنسجة العضلات وأنسجة الأربطة والأوتار. وكان من المفروض أن تضع ريتا طيلة الوقت الرباط الطبي حول الركبة ويدها، ولكن وقت التصوير كانت ريتا تزيل الرباط كي لا تطلّ به على الكاميرا. وكانت تلازمها ممرضة طيلة وقت التصوير. وبعد انتهاء التصوير، كانت الممرضة تعود وتضع لها الرباط على قدمها ويدها". ويضيف المكتب الإعلامي" ريتا شخص قوي تتحمل الألم. وهي احتاجت 10 أيام حتى بدأت تشعر بالتحسن".

فيديو يوثّق لحظة سقوط ريتا حرب في "قسمة ونصيب"

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ريتا حرب وقّعت عقد الجزء الثالث من برنامج قسمة ونصيب

وعن برنامج "قسمة ونصيب" بالجزء الثاني، أوضح المكتب الإعلامي لريتا حرب أنه عبارة عن 80 حلقة ومستمر عرضه على القناة الخاصة بالبرنامج على اليوتيوب. وقد وقّعت ريتا عقد الجزء الثالث لتقديم البرنامج. وستكون انطلاقة تصويره مع بداية الربيع 2025".

وعن أعمالها القادمة أضاف المكتب الإعلامي أن ريتا حرب تقرأ حالياً مسلسلاً ولكن لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل حوله. فهي مازالت في طور قراءته ولكن هو عمل "بيحمّس" وتتحضّر ريتا أيضاً للنسخة الجديدة من "قسمة ونصيب".

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حادث السير الذي تعرضت له ريتا حرب

منذ ثلاثة أعوام وتحديداً في نوفمبر من العام 2021، تعرضت الممثلة والإعلامية ريتا حرب لحادث سير مرّوع في تركيا بينما كانت في السيارة التي كان يقودها سائق خاص يقلّها ومدرب التمثيل بوب مكرزل متوجهين لموقع تصوير المسلسل التركي المعرّب "ستيليتو" الذي كانت تشارك ببطولته، فاصطدمت بهم شاحنة ففقد السائق توازنه وارتطمت السيارة بالجواجز الحديدية، ما أدى إلى تهشمها. في حين أصيبت حينها ريتا حرب بأضرار بالغة جداً وكسور في كل أنحاء جسمها ووجهها. وحول هذه الحادثة، وصفت ريتا حرب نجاتها حينها من الحادث بعودتها للحياة مرة أخرى. وكانت تتمتع طيلة فترة علاجها بمعنويات عالية ساعدتها على تخطي أزمتها. مسلسل "ستيليتو" من بطولة ريتا حرب وقيس الشيخ نجيب وديمة قندلفت وكاريس بشار وندى بو فرحات وسامر المصري وكارلوس عازار وآخرون.

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