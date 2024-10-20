بالصور – احتفالية خاصة بـ “خريف القلب” في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بحضور نجوم العمل وصناعه وبإطلالات ملفتة لأبطاله وبطلاته، وحشد من أهل الصحافة والإعلام، أقامت “مجموعة MBC” أمسية خاصة احتفت خلالها بالدراما الاجتماعية السعودية الجديدة “خريف القلب” على MBC1 و”شاهد.

استُهلّت الأمسية – التي أقيمت في فوكس سينما في الرياض – بمرور نجمات ونجوم المسلسل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين وسط لقاءات ومقابلات جمعت النجوم بأهل الصحافة والإعلام. كما تخلل الأمسية عرض حصري لمشاهد مختارة من العمل ولقطات من خلف الكواليس.

يجمع المسلسل كل من عبد المحسن النمر، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الدوخي، وبمشاركة الممثلين القديرين إبراهيم الحربي وهند محمد، مروى محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي وظهور خاص لمهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون وآخرين. وقد حضر نجوم العمل الحفل الذي ضم أيضاً وجوها من .MBC TALENT

جدير بالذكر أن أحداث المسلسل تدور في أجواء درامية، تنطلق مع اكتشاف عائلتين بعد 17 عاماً حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس. وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال أحداث تشويقية متميزة.

تُعرض الدراما الاجتماعية السعودية “خريف القلب” على MBC1 و”شاهد”، اعتباراً من 27 أكتوبر.