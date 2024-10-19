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القاهرة - سامية سيد - تشارك المطربة ريهام عبد الحكيم في حفل الليلة العمانية التى سيحتضنها المسرح الكبير يوم الإثنين المقبل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ32 وجمعت جلسة موسيقية بين الفنانة ريهام عبد الحكيم والموسيقار السيد خالد بن حمد البوسعيدي قبل بروفة اليوم التى تجرى علي المسرح الكبير بمصاحبة المايسترو أمير عبد المجيد.

وشاركت الفنانة جنات أمس في بروفة الليلة العمانية بمصاحبة المايسترو أمير عبد المجيد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور الموسيقار السيد خالد بن حمد وشارك في البروفة نجوم سلطنة عمان كل من أيمن الناصر أشواق الرقادي وهيثم رافي وعبدالحميد الكيومي وفهد البلوشي.

فعلى المسرح الكبير وتحت عنوان ليلة عمانية يجتمع نخبة من النجوم العرب مع مطربى سلطنة عمان ليتغنوا بألحان الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدى، بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو أمير عبد المجيد وتحل عليهم الفنانة القديرة لطيفة كضيف شرف مع كل من الفنانة جنات والفنانة ريهام عبد الحكيم.

يذكر أن الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدى كرم ضمن أبرز 19 شخصية فنية فى حفل افتتاح دورة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ٣٢ ويعد أحد أبرز الملحنين في سلطنة عمان، وقامة إدارية بارزة، أسس شركة سابكو للفنون عام 1982، أول شركة إنتاج فني في عمان، وأسهم في إنتاج العديد من الأعمال الفنية المميزة.

ويعتبر السيد خالد أحد أشهر الملحنين العمانيين، لحن العديد من الأغاني الوطنية والاستعراضية وله أكثر من مئتى عمل موسيقى، غنى له فنانون من عمان والوطن العربي مثل محمد عبده وعبد المجيد عبد الله وغيرهم، له إسهامات بارزه في مهرجان الأغنية العمانية ودعمه للمواهب الصاعدة.



جلسة تجمع ريهام عبد الحكيم والموسيقار السيد خالد قبل بروفة الليلة العمانية بالمسرح الكبير



بروفة الليلة العمانية بالمسرح الكبير



بروفة الليلة العمانية



بروفة الليلة العمانية بالمسرح الكبير