معجب يطلب يد حبيبته في حفل تامر حسني والمطرب: "أنا مش موافق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أحيا الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا في جامعة مصر الدولية أمس الخميس وسط حضور جماهيري ضخم وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل المتواجدين.

وخصص تامر إحدى فقرات حفلاته بناء على طلب أحد معجبيه الذي قام بالتقدم لخطبة صديقته على المسرح وسط مباركة تامر حسني، حيث ظهر تامر في مقطع فيديو نشره موقع "عرب وود" وهو بجانب أحد المعجبين على المسرح، ليطلب المعجب من حبيبته التواجد على المسرح وتقدم بطلب الزواج منها وعلق: "تتجوزيني"، لتعلن موافقتها، ليتدخل تامر حسني مازحًا: "ايوة ايه؟، انا مش موافق، بتقولي أيوة بناء على ايه؟".

نشر تامر حسني صور من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ووجه الشكر والتحية للحضور وعلق: "شكرًا شباب جامعة مصر الدولية حقيقي من أجمل الحفلات واختياركم ليا لمشاركتكم لحظة إحتفالكم بعام جديد وتكريم الخريجين شرف كبير ليا، يارب بداية جميلة لمرحلة جديدة ليكم ومستقبل عظيم لبلدنا ولوطنا إن شاء الله، شكرًا شباب الجامعة شكرًا إدارة الجامعة ودعوة من القلب يارب كل التوفيق والسلام والنجاح لكل شباب أمتنا العربية".

يواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" الذي يجمعه بنخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان باسم سمرة، الفنانة هنا الزاهد، الفنان عصام السقا، الفنان محمد ثروت، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن تامر حسني طرح عدد من الأغاني السينجل خلال الفترة الماضية كان آخرها أغنية "جامدين جامدين" وتحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة على حسابه الرسمي بموقع "يوتيوب" متخطية حاجز الـ 4 مليون مشاهدة منذ طرحها.

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