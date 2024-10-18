"قارئ الفنجان" آلان مصطفى عن شيرين عبدالوهاب: "هترجع لمطباتها تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل "قارئ الفنجان" آلان مصطفى إثارة الجدل بتوقعاته وتنبؤاته حول حياة النجوم والمشاهير في الوطن العربي، منهم الفنان محمد رمضان والفنانة شيرين عبدالوهاب.

وحل آلان مصطفى ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم" تقديم الفنان إدوارد، وتحدث عن الفنانة شيرين عبدالوهاب وعن أزماتها خلال الفترة الماضية، وعن إمكانية عودتها لجمهورها مرة أخرى.

وعن أزمات شيرين قال: "شيرين اتكلمت عليها كتير وهتطلع مرة مرتين على المسرح بعدين خلاص، هترجع لمطباتها تاني وياريتها سمعت كلامي من 2019، وهي أقوى فنانة في الوطن العربي بالنسبة لي لكن هتطلع وتتعرض لمطبات لكن ترجع تقف على المسرح بقوة شيرين مستحيل، وأنا في 2019 بعت لها رسالة قبل كل المشاكل اللي اتعرضت لها وياريت كانت سمعت كلامي مكانش حصلها كل اللي حصل، بتمنى انها ترجع بس صعب خلاص".

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن تصالحها مؤخرًا مع شقيقها محمد عبدالوهاب بعد خلاف بينهما خلال الفترة الماضية، وقامت بالاعتذار منه ونشرت صورة أرشيفية لهما عبر حسابها الرسمي على "X" وعلقت: "فيه ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا، عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا، بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن، ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

يذكر أن الخلاف بين "روتانا" وشيرين عبدالوهاب مازال قائما وانتقل إلى ساحات القضاء، وكانت شيرين طرحت مؤخرًا عددا من الأغاني التي حققت نجاحا وتفاعلا كبيرا من الجمهور، بينها "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، وقامت الشركة بحذفها.

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