شيرين عبد الوهاب تطرح الأغنية الأخيرة من ألبومها الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:22 صباحاً - طرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الخميس أحدث أغنياتها بعنوان «ابتسمت» وأكدت أنها الأغنية الأخيرة من ألبومها الجديد الذي تضمن 8 أغنيات.

وقالت شيرين عبر حسابها على منصة X: النهاردة كان آخر أغانى الالبوم، حابة نتكلم ونحكي كتير عن التجربة دى مع بعض عشان كدة هكون معاكم انهاردة الساعة 2 صباحاً بتوقيت مصر لايف على التيك توك.

أغنية «ابتسمت»، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.

كلمات أغنية "ابتسمت"

ابتسمت

جالي وعليه اترسمت

قولتله أنت قويت زمان

وأديك راجعلي وانهزمت

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أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخراً الأغنية السابعة من ألبومها الجديد، والتي تحمل اسم "عودتني الدنيا" والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور، وتقول كلمات الأغنية: "عودتني الدنيا أخسر. أخسر وإني لما أحب حاجة قوام تسيبني. أي لحظة فرح تقصر".

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