الأمير ويليام يقدم لرئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة لقباً جديداً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 04:29 مساءً - حصلت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، على لقب "سيدة" من الأمير ويليام، الذي تربطها به علاقة عمل قوية، وكانت قد شغلت منصبها من عام 2017 إلى عام 2023، وها هي قد حازت أمس على وسام الاستحقاق النيوزيلندي برتبة قائد كبير في قلعة وندسور في 16 أكتوبر 2024، في حفل تنصيب كرم أيضًا شخصيات بارزة أخرى.

الأمير ويليام يُكرم جاسيندا أرديرن

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وبعد أن كرمها الأمير ويليام، قالت أرديرن إن تلقيها الوسام من أمير ويلز، البالغ من العمر 42 عامًا، كان "مميزًا بشكل خاص"، حيث تعرف الاثنان على بعضهما البعض منذ سنوات طويلة، وخاصة من خلال عملهما في جائزة الأمير ويليام إيرث شوت. كما تعمل أرديرن كوصية على مبادرة ويليام البيئية، وهو المنصب الذي تم تعيينها له في أبريل الماضي.

وكتب أمير ويلز على صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي: "كان من دواعي سروري أن أقدم لكِ هذه الجائزة المستحقة في وندسور اليوم"، ووصفها بأنها "صديقة ومدافعة غير عادية عن البيئة والآن رفيقة كبيرة لوسام الاستحقاق النيوزيلندي".

وقالت أرديرن إنها تشعر بالاعتزاز بلقبها الجديد، وفقًا لصحيفة تلغراف، وإنها شعرت أن هذا الشرف يقر بعائلتها وزملائها السابقين والنيوزيلنديين الذين منحوها "الامتياز الاستثنائي لخدمتهم لمدة خمس سنوات".

وذكرت صحيفة التلغراف أنها ارتدت عباءة الماوري التقليدية، والتي يتم ارتداؤها خلال الاحتفالات الخاصة، بعد أن حصلت على لقب "سيدة" .

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الأمير ويليام يُحيي سيرة والدته بطريقته الخاصة

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في مقطع دعائي للفيلم الوثائقي بعنوان "الأمير ويليام: يمكننا إنهاء التشرد"، والذي تم عرضه يوم الأحد 13 أكتوبر 2024، ناقش أمير ويلز، البالغ من العمر 42 عاماً، هدفه في القضاء على التشرُّد من خلال مبادرته Homewards، وتحدّث عن كيف استلهم هذا الأمر من والدته الأميرة ديانا، والتي اشتهرت بحبها للأعمال الخيرية والإنسانية، ومن بينها مُشكلة التشرُّد، والذي أورثته لولديها ويليام وهاري، والاثنان أكملا المسيرة من بعدها.

قال الأمير ويليام عبْر التعليق الصوتي للمقطع الدعائي: "لقد حاولت ببطء أن أكتشف ما يمكنني تقديمه لهذه المبادرة، لقد استلهمت بعض الإلهام والتوجيه مما فعلته والدتي، وخاصة فيما يتعلق بالتشرُّد".

وفي مقطع آخر من الإعلان، تحدّث أمير ويلز مع لاعبة كرة القدم فارا ويليامز، التي عانت من التشرُّد لمدة ست سنوات؛ وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قائلة: "لقد لعبت لصالح إنجلترا وتشيلسي بينما كنت بلا مأوى".

واختتم الأمير ويليام الفيديو قائلاً: "لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نعيش مع التشرد في القرن الحادي والعشرين"، وأشار إلى أن الفيلم الوثائقي "سيصدر قريباً".

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مبادرة Homewards

يتتبع الفيلم الوثائقي مبادرة Homewards في عامه الأول؛ حيث يعمل البرنامج على إثبات إمكانية القضاء على التشرد.

يذكر أن الأمير ويليام والمؤسسة الملكية لأمير وأميرة ويلز أطلقا هذه المبادرة، والتي تهدف إلى جعل التشرد "نادراً وقصيراً وغير متكرر" في السنوات الخمس المقبلة.

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