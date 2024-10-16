شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 24.. وفاة والد ليلى بعد تصرف أكرم مع ابنته والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل برغم القانون وفاة عم صلاح (نبيل على ماهر)، والد ليلى (إيمان العاصى) بعد إقرار المحكمة بعدم ثبوت نسب أبناء ليلى إلى والدهم أكرم (محمد القس) الذى دخل في مشادة مع ليلى ومع عم صلاح بعد الحكم بسبب تقرب ليلى من وليد (هانى عادل) ويتهم ابنته أنه تقترب من شخص آخر وأنها مازالت زوجته وأنه لم يعرف يربي ابنته ليسقط عم صلاح على الأرض ويتوفى في المستشفى.

وخلال أحداث الحلقة أيضاً تظهر بريهان (فرح يوسف) في لايف جديد وتحكي لمتابعيها قصتها كاملة مع زوجها أكرم دون أن تكشف هوية الشخص الذى تتحدث عنه وبعدما كشفت تفاصيل كثيرة وقبل نطق اسم أكرم تدخل ابنتها زينة (جيسكا حسام الدين) عليها وتغلق اللايف حتى لا تكشف اسم والدها، إلا أن بريهان تؤكد أنها ستظهر مرة واثنين وثلاثة لفضح أكرم وتصرفاته معها وكل الجرائم التي ارتكبها.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

تدور مسلسل برغم القانون فى دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التى تعيش فى مدينة بورسعيد، وتستيقظ فى صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أى سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفى "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.