نوال الزغبي برسالة لمحبيها تحدث تفاعلاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة من الغياب عن وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الأوضاع الصعبة في لبنان والعدوان الإسرائيلي على البلاد، عادت النجمة اللبنانية نوال الزغبي للتفاعل مع جمهورها عبر “X” بتغريدة عبّرت فيها عن اشتياقها لمتابعيها، حيث كتبت: “اشتقت لكم أتمنى أن يكون الجميع بخير”.

وتفاعل جمهور نوال الزغبي مع تغريدتها، معبّرين عن حبهم ودعمهم لها، ومرحّبين بعودتها إلى التواصل عبر المنصات الاجتماعية. جاءت هذه التغريدة في وقت حساس للبنان، إذ يشهد البلد توتراً كبيراً جراء الهجوم الإسرائيلي، ما دفع نوال إلى الابتعاد لفترة عن التفاعل مع جمهورها للتأمل في الأوضاع الراهنة.

وفي وقت سابق، كانت نوال الزغبي قد عبّرت عن موقفها الإنساني من الحرب، حيث كتبت: “لا نريد حروب ولا سفك دماء نريد السلام … يحق لنا أن نعيش بأمان وسلام وطمأنينة نريد مستقبل جيد لأطفالنا … كفى سفك الدماء ارحموا #لبنان”. جاءت هذه الكلمات لتؤكد موقف نوال الرافض للحرب والعنف، والداعي للسلام والاستقرار في لبنان.

وقد أثارت كلماتها ردود فعل واسعة بين متابعيها الذين شاركوا رسائل تضامن معها، مشددين على رغبتهم في أن يعم السلام في لبنان والمنطقة. هذه الرسالة الإنسانية من نوال الزغبي تأتي في ظل استمرار الصراعات التي تؤثر على العديد من العائلات اللبنانية وتزيد من آلام البلد.