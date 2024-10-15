شجون الهاجري: هذا الفنان كان سبباً في نجاح مسرحية صنع في الكويت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - "صنع في الكويت" من الأعمال المسرحية التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، هذا النجاح ساهم في أن تكون حديث منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى جانب مساهمته في أن يتم عرضها لشهور متتالية سواء بداخل دولة الكويت أم خارجها.

شجون الهاجري تشيد بالفنان عبد الله عبد الرضا بسبب مسرحية صنع في الكويت

النجمة شجون الهاجري إحدى بطلات المسرحية، اعتبرت أن الفنانهو أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في نجاح هذا العمل، وتقديراً لمجهوده في هذا العمل المسرحي، قامت بنشر صورة له من أحد عروض المسرحية وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلقت بالقول: "بعد الله سبحانه السبب يعود في نجاح عمل صنع في الكويت إلى المنتج والفنان عبد الله عبد الرضا".

وتجمع المسرحية كوكبة من فناني الكويت، بينهم شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، علي كاكولي، آلاء الهندي، إيمان الحسيني، عبدالله عبدالرضا، حسن عبدال، روان العلي، جمال الصالح، علي المهيني، محمد المنصوري، ومن تأليف جاسم اللاجهمة، وإخراج شملان النصار.

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فعل ماضي أحدث أعمال شجون الهاجري الدرامية

"فعل ماضي" هو أحدث الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال الأيام القليلة الماضية للنجمة، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه، بل وتصدر ترند منصات السوشيال ميديا لإعجاب الكثيرين بقصته التي تدور حول "هند" الشخصية التي تقمصتها، والتي تعيش في هدوء مع عائلتها، وتنقلب حياتها رأساً على عقب بعد ظهور صديقها السابق براك، مما يهدد بانكشاف ماضيها المظلم، الذي لا يمكن الهروب منه مهما مر الزمن.

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