وسط حضور جماهيري كبير.. 20 صورة من حفل نسمة محجوب بمهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

تألقت الفنانة نسمة محجوب في حفلها الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32 هذا العام وسط حضور جماهيري ضخم.

وقع اختيار الفنانة نسمة محجوب على أغنية "يا محروسة" لتبدأ بها الحفل وهي الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم "الكنز" للمخرج الكبير شريف عرفة الذي عرض عام 2021، كما قدمت ميدلي لعدد من الأغاني لأشهر نجوم الغناء في الوطن العربي منها: نسم علينا الهوا، سهر الليالي، اعتزلت الغرام.

أقيم حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر وسط حضور عدد كبير من ألمع وأبرز الموسيقيين والمطربين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد كبير منهم تقديرًا لمشوارهم ومسيرتهم الموسيقية، وهم: الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، اسم الفنان أحمد الحجار، الفنان محمد محسن، الفنان التونسي لطفي بوشناق.

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