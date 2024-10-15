عزيز مرقة يبدع في صعوده الأول على مسرح مهرجان الموسيقى العربية 32

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية وزارة الثقافة تواصلت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ ٣٢ بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد وخلال الليلة الرابعة مساء الاثنين ١٤ أكتوبر، أقيمت أربعة حفلات تجسدت فيها أبهى صور الفن الأصيل واجتمع بها عشاق الموسيقى والغناء من مختلف الأعمار والثقافات للإستمتاع بليلة فنية مختلفة تميزت بالتنوع والإبداع، عكست روح المهرجان وأهدافه في الإرتقاء بالذوق العام وإحياء التراث الموسيقي والغنائى العربي.

فعلى مسرح النافورة أطل الفنان الأردني عزيز مرقة لأول مرة في المهرجان ليقدم عرضًا استثنائيًا بمصاحبة فرقته جمع فيه بين موسيقى الروك والموسيقى العربية والجاز بأعمال عصرية منها “ مين قالك ،ضلك ابكى،هى،ياباى،سمعتك، رايحة،بنت الناس ، بحبك للسما، موالى، بنت قوية، احلى واحدة، مجننانى، ما فى منك”.

و بتوليفته الفريدة هذه استطاع مرقة أن يأسِر الجمهور الذي تجاوب معه بحماس كبير، مستمتعًا بالتجربة الفنية التي قدمها على المسرح، ليضيف بلمسته الخاصة لونًا جديدًا إلى ألوان المهرجان.



قبله أبهرت الفنانة نسمة محجوب الجمهور بأدائها المتألق بمصاحبة أوركسترا سينكوب قيادة المايسترو جورج قلتة، حيث قدمت باقة من الأعمال التي جمعت بين الشرق والغرب منها " يا محروسة،عابر سبيل،میدلی فیروز،هتقوللي إيه،اعتزلت الغرام،يا طيور,یا غاوی هروب،كل شمس وليها ظل,Divas Medley،

مستغربة،بتونس بيك ،الوقت يعدى،على طبيعتىI will survive والتى مزجت فيها بين التراث الشرقي وروح الموسيقى العالمية بأسلوب فني راقٍ تميز بالإبداع والأصالة وانسجم الجمهور مع صوتها العذب وتنوع أغانيها، كما أبدعت صوليست الكمان الفنانة العمانية طاهرة جمال في عزف أغانى كوكب الشرق أم كلثوم وهى انا فى انتظارك والف ليلة وليلة .

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية أبحرت فرقة تقاسيم بقيادة المايسترو عادل مصطفى في عوالم الطرب الأصيل بباقة من أغانى الزمن الجميل " اقوى من الزمن ، يا عينى ع الصبر ، قال جانى بعد يومين ، تعب الهوى قلبى، وبتسأل ياحبيبى، اشكى لمين الهوى ،الف ليلة وليلة ،سالمة ياسلامة، شبيكى لبيكى، يا ورد على فل وياسمين ، مكتوب لى اغنيلك، على عينى ياحبة عينى ،ثلاث سلامات ،والله تستاهل ياقلبى ، كوكب تانى ،لعبة الأيام " أداء نجوم الفرقة " رشا فتحى ، احمد حسين ،يارا المحمدى، عاطف ابو مسلم ، مى حمدى ، اسعد محمود ، هالة غلوش، عاطف ابو مسلم ، إيمان حسين ، محمد السيد ، أسماء غالب ، محمد خليل و رامى ابو الفتوح" كما قدم ضيف شرف الحفل الفنان حلمى عبد الباقي مجموعة من روائع التراث الموسيقي العربي منها " انا المصرى ، ابعتلى جواب ، بهية، الجيرة والعشرة ، وحياتك ياحبيبى، اكدب عليك ، الليلة ياسمرة" .

وفي مسرح الجمهورية، قدمت فرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد أمسية موسيقية شجية، ضمت باقة من الأغاني التى أعادت إلى الأذهان عظمة التراث الموسيقي المصرى منها " أعز الناس ،ليا عشم وياك يا جميل،حيران ، مضناك ، بوابة الحلوانى، سماح، علمونى عنيك، فى يوم وليلة، ليالى الأنس، النور مكانه فى القلوب ، ابعد ياحب،يا عينى ع الصبر، مخاصمنى بقاله مده، ع الرملة ،عندما يأتى المساء، ياللى عاش ، متى ستعرف ،غاب القمر يا ابن عمى ،لست قلبى، بكره تعرف " أداء " محمد ناصر ، مريم هانى، رحيم احمد ، عبد الله الراجحى، احمد فتحى، سمير صبرى، هناء عادل واصف ، آيات الصالح، احمد مجدى، عزة أسامة، اشرف حسن، حنان مقبل، طارق الماحى،عبد الله لبيب ،احمد شعراوي، اسراء عصام ،دعاء ابو الحسن،عمرو عادل ،ياسمين بركات".

وتواصلت الفقرات المميزة لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر على مسرح الساحة الخارجية بعزف لطلاب فصل القانون تدريب الفنان الدكتور صابر عبد الستار .

وعلى المسرح الصغير وضمن الفعاليات العلمية المصاحبة، عقدت جلسات المؤتمر العلمي التي تناولت موضوع "تأثير الأغنية الشعبية على الإبداع العربي المعاصر"، حيث شهدت الجلسات مشاركة نخبة من الباحثين والمفكرين من مصر، البحرين، الكويت ، تونس، الأردن،العراق، السودان وفلسطين الذين أثروا النقاشات بآرائهم وتحليلاتهم العميقة .