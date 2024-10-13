شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تحقق 823 ألف جنيه آخر ليلة عرض في السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الـ6 أفلام المصرية المعروضة فى السينمات إيرادات جيدة آخر ليلة عرض، حيث سجلت 823 ألف جنيه، ونستعرض فى السطور التالية إيرادات الأفلام بشكل منفرد، وهى كالتالى: ولاد رزق 3، عاشق، اللعب مع العيال، عصابة المكس، جوازة توكسيك.

فيلم عاشق

حقق فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، 267,532 جنيها.

إكس مراتى

حقق فيلم إكس مراتى بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون إيرادات آخر ليلة عرض بلغت 239,815 ألف جنيها، إخراج معتز التونى.

ولاد رزق 3

حقق ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز آخر ليلة عرض 56,562 جنيها، والفيلم بطولة عمرو يوسف وعلى صبحى، وآسر ياسين وكريم قاسم وآخرين، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.

اللعب مع العيال

سجل فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام إيرادات بلغت 54,458 جنيها، وشارك فى بطولة العمل باسم سمرة وويزو وآخرون، من إخراج شريف عرفة.

عصابة المكس

سجل فيلم عصابة المكس بطولة النجم أحمد فهمى إيرادات بلغت 25,046 جنيها، وشارك في بطولة العمل كل من روبى، لبلبة، أوس أوس، وآخرين، إخراج حازم سليمان.

جوازة توكسيك

سجل فيلم جوازة توكسيك بطولة الفنان محمد أنور وبيومى فؤاد وليلى علوى إيرادات بلغت 886 جنيهات.