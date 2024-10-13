شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فاضل يقدم شخصية زياد في مسلسل 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان أحمد فاضل، في مسلسل 6 شهور شخصية زياد، خلال أحداث المسلسل، كما روجت منصة watch it لأحدث أعمالها الأصلية مسلسل 6 شهور، تمهيدًا لعرض حلقاته يوم 23 أكتوبر، وكتبت المنصة عبر حسابها على إنستجرام: "يا ترى زياد هيعمل إيه في رحلة الـ 6 شهور".



أحمد فاضل

يعرض مسلسل 6 شهور بطولة الفنان نور النبوى، والذى يقدم من خلاله أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدرما يوم 23 أكتوبر الجارى، حصريا على منصة watch it ، ويجسد خلال أحداثه دور موظف فى شركة للعقارات ويحاول خلال الأحداث اكتساب ثقة مديره ليثبت فى الوظيفة، ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.

ومسلسل 6 شهور بطولة نور إيهاب، نور إيهاب، مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، أحمد فاضل، مجدى بدر، بسمة نبيل، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

وشارك أحمد فاضل، في مسلسل دواعى السفر، الذى عرض في مايو الماضى على منصة watch it ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

كما شارك أحمد فاضل، مسلسل ريفو بجزئيه، والجزء الأول من مسلسل ريفو عرض فى يونيو 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا مبهرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، و أحمد فاضل وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، وعرض الجزء الثانى من مسلسل ريفو 2، يونيو 2023حصريا عبر منصة watch it