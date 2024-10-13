شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير يغضب د. هدي وصفي بسبب إفيه.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

حكي لي الفنان القدير أحمد بدير عن موقف تعرض له أثناء عرض مسرحية "مغامرة رأس المملوك جابر" للكاتب الكبير سعد الله ونوس، ومن إخراج مراد منير، على المسرح القومي، وقال بدير: مسرحية "مغامرة رأس المملوك جابر" تصور واقع الشعوب العربية، وكانت هذه هي المرة الأولي التي أقف فيها علي المسرح القومي بطلاً، وكانت المسرحية من إخراج مراد منير، في الفترة التي كان المسرح القومي وقتها تحت إدارة الدكتورة هدي وصفي.

يضيف بدير: كنت في هذه المسرحية لدي أفيه شهير مع الفنان والمطرب الشعبي العظيم حسن الأسمر، ففي أحد المشاهد بعدما ينتهي حسن الأسمر من كلامه معي أقول له في المشهد بتأثر شديد: "أنا مضايق جدًا"، فيرد حسن الأسمر: من إيه؟، فأقول له: معقولة المسرح القومي.. هذا المسرح العريق الذي وقف علي خشبته عمالقة المسرح، يبدأ بجورج أبيض، وينتهي بيه الحال مع حسن الأسمر".

وكان الجمهور بعد هذا الإفيه يصرخ من الضحك لأنه "إفيه عالي جدًا" يضحك الجمهور في الصالة ويصفقون بشدة كل يوم عرض، ولكني أتذكر ان الدكتورة هدي وصفي قالت لي: "يا أستاذ أحمد أرجوك أنت كده بتخرج عن تقاليد المسرح القومي، وبتكسر الحالة"، فقد كان لديها تحفظ علي هذا الإفيه، لكني كنت مصر علي قوله، حتي أقنعتها بأنه إفيه حلو .