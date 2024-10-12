ماذا قال خالد يوسف ونيللي عن مسرحية " فارس يكشف المستور"؟.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة نيللي والمخرج الكبير خالد يوسف على مشاهدة مسرحية الفنان الكبير محمد صبحي " فارس يكشف المستور"، مع الجمهور في ليلة من ليالي العرض.

وأشاد الثنائي بالمسرحية وبفكرتها وبالفرجة المسرحية المتنوعة، التي يقدمها الفنان محمد صبحي في العرض من كوميديا وغناء واستعراض.

مسرحية فارس يكشف المستور

مسرحية (فارس يكشف المستور) كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج النجم محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والبطولة للنجم محمد صبحي، بمشاركة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، انجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبدالناصر، وليد هاني،.

والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبدالله حسن، والموسيقي والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية لأحمد نور الدين .