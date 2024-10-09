شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يهدى تكريمه فى مهرجان نقابة الممثلين للراحل حمدى غيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم يحيى الفخرانى، فى كلمته بعد تكريمه فى حفل افتتاح النسخة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري: "التكريم النهاردة له خصوصية مهمة جدا، لأنه تكريم من زملاء المهنة، ويعنى الكثير، ويعنى الحرفية لأن أصحاب المهنة اتفقوا يكرموك، والتكريم اليوم يجب أن يشاركني فيه واحد من النقباء الأعزاء الأستاذ الله يرحمه حمدي غيث، لأنه السبب الذي جعلني عضو عامل"

وتابع: "لأنه كان زمان ممنوع الجمع بين نقابتين، وكنت هتنازل عن نقابة الأطباء من أجل نقابة المهن التمثيلية، ولما بلغت أستاذ حمدي غيث، كسر القانون وعمل استثناء للممثل يحيى الفخراني، عشان يبقى عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية، وأنا أهديه التكريم".

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهورى، ثم تقديم عرض موسيقى استعراضى، ويقدم الحفل الإعلامية چاسمين طه زكى.