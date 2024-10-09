شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يهدى تكريمه فى مهرجان نقابة الممثلين للراحل حمدى غيث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال النجم يحيى الفخرانى، فى كلمته بعد تكريمه فى حفل افتتاح النسخة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري: "التكريم النهاردة له خصوصية مهمة جدا، لأنه تكريم من زملاء المهنة، ويعنى الكثير، ويعنى الحرفية لأن أصحاب المهنة اتفقوا يكرموك، والتكريم اليوم يجب أن يشاركني فيه واحد من النقباء الأعزاء الأستاذ الله يرحمه حمدي غيث، لأنه السبب الذي جعلني عضو عامل"
وتابع: "لأنه كان زمان ممنوع الجمع بين نقابتين، وكنت هتنازل عن نقابة الأطباء من أجل نقابة المهن التمثيلية، ولما بلغت أستاذ حمدي غيث، كسر القانون وعمل استثناء للممثل يحيى الفخراني، عشان يبقى عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية، وأنا أهديه التكريم".
وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهورى، ثم تقديم عرض موسيقى استعراضى، ويقدم الحفل الإعلامية چاسمين طه زكى.
وقبل كلمة أشرف زكى، وقف جميع الحضور يصفق له بشدة، ثم قال: "أشكر محافظ القاهرة ووزير الثقافة على دعمهم، وأشكر الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية التى تبنت المهرجان ودعمته بشدة شكرا جدا"، مضيفا: "والمكسب الحقيقى فى المهرجان الشباب ومكسب للحركة المسرحية والمسرح طول ما هو بخير الدنيا بخير، وخدنا قرار بعمل مهرجان للفنون الشعبية، برئاسة أستاذ أشرف طلبة، وهنعمل مهرجان للتمثيلية الإذاعية برئاسة أشرف فهمي، ومهرجان مسرح العرائس، وسعيد لأن هناك مفاجأة قريبًا في الإسكندرية، وسوف نطور المسرح أكثر هناك".
وقالت الفنانة منة بدر تيسير، نائب مدير المهرجان: "النجاح سهل لكن الاستمرارية عليه صعب واحنا دائما عندنا طاقة شبابية هائلة".
ثم قال مدير المهرجان سامح بسيونى: "اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمهرجان يؤكد أهمية المهرجان".
وحضر الحفل عدد من النجوم هم: الفنان أشرف زكى، رئيس المهرجان نقيب المهن التمثيلية، وسهير المرشدى وسوسن بدر وإيهاب فهمى وروجينا و نهال عنبر سامح حسين ومحمد رياض، ورانيا محمود ياسين وعادل عزوز ونيرمين زعزع ومنة بدر تيسير ونبيل على ماهر، وياسر عزت ورضا إدريس وزينب العبد ومايا زكى، وحسنى شتا وعدد من الفنانين الشباب.
وراعى المهرجان هذا العام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستمر فعاليات المهرجان من 9 حتى 20 أكتوبر الجاري، ويتسابق على جوائز المهرجان هذا العام 25 عرضا مسرحيًا بدلاً من عشرة كما كان مقررا.
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