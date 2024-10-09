"جليسة المنزل لأسباب مجهولة".. عفاف مصطفى تدخل قوائم تريند "جوجل" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة عفاف مصطفى، قوائم تريند موقع جوجل، بعد شكواها من عدم مشاركتها في المسلسلات المقرر عرضها في رمضان المقبل

الفنانة عفاف مصطفى، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "أتردد في الفضفضة لأتحاشى التطاول من قلة مشوهة" يا جماعة بصدق أنا في أزمة ففي وطني الفني الآن ٤٠ مسلسل لرمضان ولأول مرة أصبح جليسة المنزل لأسباب مجهولة"

وتابعت ،:" كنت بصبر نفسي الشهور اللي فاتت من غير شغل واعتبرها لحظات تأمل دلوقت بقول لنفسي (قعادك يا جميل طول، وده أول قعاد بيطول".

وشاركت الفنانة عفاف مصطفى، في أكثر من مسلسل في رمضان الماضي، منها "صدفة"، الذي قامت ببطولته الفنانة ريهام حجاج، و " ب 100 راجل"، بطولة الفنانة سمية الخشاب.