بالصور.. نرمين الفقي تحتفل بانضمام مولود جديد لعائلتها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لها وهي تقضي أوقاتًا سعيدة مع أقاربها.

ونشرت نرمين، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مع أبناء عمي أحبكم جميعا، يا زيزي الجميلة وآخر طفلة ولدت حتى الآن كالا، ما شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي هو مسلسل "محارب" الذي شاركت به في السباق الرمضاني 2024، وخاض بطولته الفنان حسن الرداد، ومجموعة من الفنانين.

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