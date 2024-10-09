تركي آل الشيخ يكشف عن مسلسل يروي سيرة محمد عبده: “صوتك يناديني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بدء التحضيرات لمسلسل جديد يحمل عنوان “فنان العرب”، الذي يروي السيرة الذاتية للفنان السعودي الكبير محمد عبده.

جاء ذلك من خلال منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، حيث نشر صورة لغلاف النص وعلق قائلاً: “صوتك يناديني”.

وفي سياق آخر، كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ عن موعد عرض المسرحية الكوميدية “طالبين القرب”، بطولة الفنان حسن البلام والفنان داوود حسين.

من المقرر أن تُعرض المسرحية في المملكة العربية السعودية، على مسرح بكر الشدي، في الفترة من 22 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.