إيرادات الأسبوع الأول لفيلم Joker: Folie à Deux في سينمات العالم

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فيلم Joker: Folie à Deux في تحقيق إيرادات جيدة في مختلف الدور العرض السينمائي حول العالم خلال أسبوعه الاول.

سجل فيلم Joker: Folie à Deux أكثر من 114 مليون و678 ألف دولار، بينما سجل في السينمات في مصر أكثر من 4 ملايين و 600 جنيهًا.

لم تمر أيام طويلة عرض عرض فيلم Joker: Folie à Deux لاحتساب حركة إيراداته بشكل أكبر، لكن بدايات الأيام الأولى عند مقارنته بالجزء الأول نجد أن هناك ضعف في الإيرادات وانخفاض ردود الفعل الإيجابية حوله.

مقارنة بين إيرادات الجزء الأول والثاني من Joker

حقق Joker: Folie à Deux في أولى ليالي عرضه حيث مايقرب من 8 ملايين مشاهدة، وهي إيرادات أقل من الجزء الأول الذي حقق 13 مليون في نفس الفترة تقريبا.

تجاوزت ميزانية Joker: Folie à Deux حوالي 200 مليون دولار عليه ووفقا للمؤشرات عليه أن تتخطى غيراداته حاجز مليار دولار كمقياس لنجاحه ، أما الأول فحققت إيراداته أكثر من مليار و 78 مليون دولار في حال أن ميزانيته قدرت بـ 55 مليون دولار.

هشاشة إيرادات Joker: Folie à Deux .. كيف سيستمر عرضه خلال الفترة المقبلة

فهل سيتسمر فيلم Joker: Folie à Deux في إيراداته الهشة خلال الفترة القادمة من تواجده في السينما ويعلن الجمهور اكتفاءه بالجزء الأول، أم أنه مجرد ضعف مؤقت سيزدادا مع تواجده في السينمات حتى وإن لم يصل إلى الهدف المنشود؟

أحداث فيلم Joker: Folie à Deux

تدور أحداث فيلم Joker: Folie à Deux حول آرثر فليك، الذي يواصل رحلته في مدينة جوثام المليئة بالفساد سجينًا داخل المصحة النفسية في أركام، ويقابل هارلي كوين فتنشأ العديد من المتاعب، ويشاركهما البطولة بالإضافة لنخبة ريندان غليسون، كاثرين كينر، هاري لوتي، جورج كارول، جاتلين غريفيث، تروي ميتكالف، سام رين فينسينت، ألفريد روبين طومسون، مايك هيوستن، وجيمي سماجولا، وأنتوني جولوتا.

أحداث الجزء الثاني بين خواكين فينيكس وليدي جاجا

سيتم نقل أرثر الذي تسبب في مجزرة عنيفة بمدينة جوثام إلى السجن، ويلتقي حينها بـ هارلي كوين التي تقوم بدورها ليدي جاجا لتصبح بعد ذلك مساعدته الشريرة تحت مسمى الحب، وتدور بينهما أحداث مشوقة ومتتابعة ومن فيهما سيغير حياة الآخر فالإثنين مرضى ولايستطيعون التعايش مع المجتمع بمرضهم فهل سيتكيفون مع الوضع ويعالجان بعضهما البعض، أم إنها ستكون علاقة سامة تزيد من الاضطرابات العقلية لديهما ويصبحان أكثر خطروة على أنفسهما والمجتمع.

أبطال الجزء الأول من فيلم joker

تضمن الفيلم عدد كبير من رموز هوليوود أبرزهم" خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، وصُنف للكبار فقط لتضمنه مشاهد نفسية صعبة.

قصة فيلم Joker

فيلم Joker هو مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، وتقع أحداثه في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، ويركز على مقدم عروض "ستاند أب" كوميدي فاشل، يصاب بالجنون، ويتحول إلى قاتل سيكوباتي.